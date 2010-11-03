به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری امروز چهارشنبه باشگاه پرسپولیس خبرنگاری از محمود خوردبین پرسید: "چه شباهتهایی بین پرسپولیس امروز و زمانی که شما در این تیم بازی و یا سرپرستی میکردید، وجود دارد؟"، خوردبین در پاسخ به این پرسش گفت: من شباهتهای زیادی بین این تیم و تیم دهه 60 میبینیم و این تیم من را یاد آن دوران میاندازد و هیچ سالی به اندازه امسال آرامش نداشتهایم. اینکه این همه بازیکن بزرگ دور هم جمع شوند و هیچ مشکل حاشیهای وجود نداشته باشد کمتر در پرسپولیس سابقه داشته است.
حبیب کاشانی، سرپرست باشگاه پرسپولیس نیز در خصوص تامین بخشی از هزینههای این باشگاه از میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را مدیریت کرده و هزینههای حضور تیمها در این مسابقات را مدیریت میکند. در این مسابقات تیمهای برنده و تیمهایی که به مراحل نهایی راه پیدا میکنند مبالغی دریافت میکنند که هزینههای آنها را پوشش میدهد تنها درآمدی که ما می توانیم از میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم از بلیت فروشی و بهره گیری از اسپانسر مالی است که در این خصوص اقدامات لازم صورت گرفته است و اسپانسری متفاوت از آنچه در لیگ برتر به میدان رفتهایم در لیگ قهرمانان آسیا حاضر خواهیم شد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به اقدامات این باشگاه برای بلیت فروشی مسابقات سرخپوشان در لیگ برتر و جام حذفی گفت: تا به امروز دوبار به سازمان لیگ نامه نوشتهایم که فروش بلیت دیدارهای داخلیمان را به خودمان واگذار کند همان طور که می دانید باشگاه پرسپولیس جدا از زمین چمن ورزشگاه آزادی بهره برداری از بخشهای دیگر این ورزشگاه ندارد این در حالی است که در دیگر باشگاههای بزرگ دنیا از تمام آیتمهای درآمدی خود نهایت استفاده را میکنند. ما در ورزشگاه آزادی به ازای 25 میلیون تومانی که برای اجاره زمین چمن ورزشگاه پرداخت میکنیم که به روی مبلغ معترض هستیم و اعتقاد داریم باید همان 20 میلیون تومان سال گذشته را پرداخت کنیم، فقط میتوانیم از امکانات زمین بهره برداری کنیم. متاسفانه همین مسایل باعث شده هزینهها و درآمدهای ما یکسان نباشد و تراز مالی باشگاه منفی شود.
علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نیز هدف اصلی این باشگاه را پست سر گذاشتن مرحله مقدماتی و گروهی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد و گفت: پرسپولیس روز به روز بهتر میشود و من هیچ نگرانیای از بابت حضور قدرتمند تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ندارم اعتقاد دارم با همین داشتهها می توانیم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا را پشت سر بگذاریم. ذوب آهن با راهیابی به فینال لیگ قهرمانان آسیا و انشاءالله قهرمانی در این مسابقات به باشگاههای ایرانی نشان داد که میتوانند به موفقیت دست یابند و قطعاً ما تمام هدفمان را معطوف به آن میکنیم که در لیگ قهرمانان آسیا به نتیجهای به اندازه شان باشگاه پرسپولیس دست یابیم.
علیرضا حقیقی کاپیتان سوم پرسپولیس نیز که در نشست خبری این باشگاه حاضر بود، گفت: در پرسپولیس کاپیتانهای بزرگی حضور داشته و دارند که کریم باقری سرآمد همه آنهاست. من همیشه سعی می کنم از آقای باقری چیزهای زیادی یاد بگیرم. از شیث رضایی به عنوان کاپیتان و بزرگتر خود چیزهای زیادی یاد گرفتم.
وی ادامه داد: اینکه در مورد من حرف و حدیث زیاد وجود دارد و مسایل مختلفی عنوان میشود، مهم نیست. بالاخره هر کسی به اندازه دوستانی که دارد دو برابر دشمن دارد. من هم سعی می کنم با بهرهگیری از کمک بزرگانی چون علی دایی، کریم باقری و آقایان کاشانی و خوردبین مشکلاتی که برایم به وجود میآید را پشت سر بگذارم.
موضوع نام باشگاه پرسپولیس و استفاده از برند این باشگاه سوژه پرسش یکی از خبرنگاران از حبیب کاشانی بود که وی در پاسخ به این پرسش گفت: در جلسه گذشته که عدهای ادعای مالکیت این باشگاه را دارند. عدهای دیگر در سال 76 ادعای مالکیت باشگاه پرسپولیس را مطرح کردند ما هم به عنوان باشگاه پیروزی (پرسپولیس) اساسنامهای داریم که در ثبت شرکتها آن را به ثبت رساندهایم و به فعالیت خود ادامه میدهیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان تربیت بدنی مالک باشگاه پرسپولیس است باید این مشکل را به گونهای حل کند که اگر قرار شد سهام باشگاه پرسپولیس در بورس یا فرابورس عرضه شود، مشکلی وجود نداشته باشد.
کاشانی مدیریت فعلی باشگاه پرسپولیس را مالک و صاحب برند این باشگاه دانست و افزود: باید وضعیت دوستانی که به درست یا نادرست سهام باشگاه را منتقل کردهاند، مشخص شود. ما از معاونت حقوقی سازمان تربیت بدنی میخواهیم ادعای این دوستان را رسیدگی کند و اگر ذینفع هستند به حق و حقوقشان هستند و اگر ادعای آنها نادرست است از ادامه این بحثها جلوگیری به عمل آورند.
خبرنگاری از علی دایی پرسید: "چرا تمام بار فنی تیم شما بر دوش بازیکنان جدید است و با غیبت یک نفر یا دو نفر از آنها تیم شما با مشکل مواجه میشود؟" دایی در واکنش به این پرسش گفت: نفرات جدید و قدیم همه برای تیم پرسپولیس زحمت میکشند اینکه فقط بازیکنان جدید برای ما گل میزنند را قبول ندارم. قدیمیها هم به اندازه کافی برای تیم پرسپولیس زحمت کشیده و میکشند. در همین دو بازی گذشته بازیکنان فصلهای گذشته پرسپولیس گلهای تعیین کنندهای را برای ما به ثمر رساندند.
وی افزود: من قطعاً بازیکنانی را به تیم اضافه میکنم که به قدرتمند شدن تیم کمک کنند در ترکیب تیم ما نسبت به فصل گذشته 40 درصد تغییر به وجود آمده و از بازیکنان جدید استفاده کردهایم. قطعاً اینکه یک یا دو بازیکن محروم و یا مصدوم باشند به تیم لطمه میزند چون پرسپولیس تیمی نیست که 25 بازیکن همتراز و یک سطح داشته باشد در هیچ کجای دنیا این چنین نیست که تیمی 25 بازیکن یکسان داشت باشد. شما رونالدو را از تیم رئال مادرید بگیرید ببینید چه بلایی سر این میآید و یا مسی یا ژابی را از تیم بارسلونا بگیرید آن وقت ببینید بارسلونا باز هم میتواند اینقدر خوب بازی کند.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر این که غیبت بازیکنان تاثیرگذار 30 تا 40 درصد از توان تیم او را تحلیل میبرد، در واکنش به سئوال خبرنگاری که این پرسش را از او مطرح کرده بود گفت: متاسفانه شما از من سئوال کردهاید اما دارید میخندید! شما نباید سئوالی بپرسید که کارایی لازم را ندارد و فنی نیست. سئوال شما اصلاً درست نبود. شما یک سئوالی از من پرسیدید و به جای اینکه جوابتان را بگیرید با دوستتان می خندید این برخورد شما باعث شد تا من دیگر به سئوالاتتان پاسخ ندهم.
حبیب کاشانی نیز از نامه باشگاه پرسپولیس به سازمان لیگ برتر برای تغییر زمان دیدار این تیم با نفت تهران خبر داد و گفت: مسئولان سازمان لیگ فرمودهاند به خاطر اینکه سپاهان سه بازیکن در تیم امید دارد می تواند در لیگ برتر به میدان نرود. با توجه به اینکه هر تیمی میتواند 22 بازیکن بزرگسال و سه بازیکن امید داشته باشد قانون لغو بازی تنها شامل بازیکنان بزرگسال میشود و تیم سپاهان هم فقط دو بازیکن در تیم امید دارد. پس باید بازیهای خود را برگزار کند.
وی ادامه داد: براین اساس ما نامهای به سازمان لیگ ارسال کردهایم و در این نامه عنوان کردهایم ما روی تک تک بازیکنانمان حساب میکنیم و از آنجایی که در بازی مقابل نفت چند بازیکن محروم و مصدوم داریم و حمید علیعسگر و غلامرضا رضایی نیز همراه تیم امید هستند، دیدارمان مقابل نفت را به تعویق بیاندازند چرا که اگر با این شرایط پرسپولیس به میدان برود در حقش ظلم شده است.
سرپرست باشگاه پرسپولیس با اشاره به این که اشتباهات سهوی داوران در برخی دیدارهای لیگ برتر به ویژه مقابل ملوان و استقلال باعث از دست دادن امتیازات مهمی برای سرخپوشان شده است، گفت: در کل لیگ برتر 34 بازی انجام میشود و ما از سرمربی تیم خود انتظار داریم 70 امتیاز از این تعداد بازی کسب کند. آخر با این اشتباهات و امتیازات که به راحتی از تیم ما گرفته شده است، چطور میتوانیم از علی دایی انتظار داشته باشیم در پایان فصل تیمش بیش از 70 امتیاز کسب کند.
وی ادامه داد: تنها درخواست ما از فدراسیون فوتبال و کمیته داوران این بود که کمک داوری که در شهرآورد تهران اشتباه کرد از ما نه از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کند. متاسفانه چنین اتفاقی صورت نگرفت و این داور در هفته بعد با اشتباه خود حق تیم صبای قم را نیز ضایع کرد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: به جای اینکه کمک داور از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کند، آمدند سناریویی درست کردند که فلانی فقط یک موتور دارد. همسرش را از دست داده و ... . مگر کسی گفته که کمک داور ماشین آخرین مدل سوار نشود، تحصیلات عالیه نداشته باشد و بالای شهر زندگی نکند ما چه کار داریم که داور و کمکهایش از چه صنفی هستند تنها خواسته ما این است که هر کسی به وظیفه خودش عمل کند. این که کمک داور بازی استقلال پرسپولیس موتور دارد به فوتبال چه مربوط میشود. ما به زندگی او چه کار داریم. ما فقط میخواستیم بابت اشتباهش عذرخواهی کند که چنین کاری را انجام نداد.
کاشانی از فدراسیون فوتبال خواست از بروز مشکلاتی مشابه با آنچه در شهرآورد تهران رقم خورد جلوگیری کند و افزود: ما می دانیم نتیجه مسابقه دیگر بر نمیگردد اما بهتر بود کمک داور و کمیته داوران اشتباهی که کرده بودند را میپذیرفتند ما چیز زیاد نمیخواستیم نه بیانیه دادیم و نه حرف خاصی زدیم فقط خواستیم یک عذرخواهی از هواداران پرسپولیس بکند که آن هم انجام نشد.
کاشانی باز هم از اقدام منصور ابراهیم زاده در بین دو نیمه دیدار پرسپولیس و ذوب آهن در آرام کردن هواداران معترض تیم اصفهانی که علیه دایی شعار میدادند به نیکی یاد کرد و او را قهرمان این مسابقه نامید و گفت: دربی 69 تمام شد و به تاریخ پیوست. در این دربی برای اولین بار تماشاگران تیم بازنده در ورزشگاه باقی ماندند تیم خود و سرمربی آن را تشویق کردند. بدون اینکه به ورزشگاه آزادی و حتی یک اتوبوس خسارت وارد بیاید. اینها اتفاقات خوبی است که باید از آن به نیکی یاد کنیم.
"هر کسی اشتباه کرده باید جرات پذیرش اشتباه خود را داشته باشد"، سرپرست باشگاه پرسپولیس این را گفت و افزود: متاسفانه دوستان ما در کمیته داوران راه را به اشتباه میروند. و با راهنماییهای غلطی که برخی از دوستان به کمک داور دربی کردند باعث شدند که اشتباهات باز هم تکرار شود. باید به این دوستان بگویم با یک عذرخواهی بزرگی و عزت آنها کم نمیشد. امیدوارم همه ما روزی آنقدر بزرگ شویم که با یک عذرخواهی بزرگیمان زیر سئوال برود.
تفاوت رنگ لباس پرسپولیس در بزایهای لیگ برتری سوژه پرسش خبرنگاری از حبیب کاشانی بود که با کنایه اینکه شما حرفهای هستید اما در این زمینه حرفهای عمل نمیکنید، موضوع را مطرح کرد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس به این خبرنگار گفت: سابقه ورزشی من روشن است و قطعاً شما سابقهای بیشتر از من دارید. من با لباس ورزشی هم عکس ندارم.
وی افزود: ابتدای فصل سازمان لیگ از ما خواست که سه لباس را برای مسابقات لیگ برتر به این سازمان معرفی کنیم که ما سه رنگ لباس قرمز، سفید و مشکی را با نظر علی به سازمان لیگ معرفی کردیم. ما در بازی مقابل استیل آذین هم با نظر بازیکنان و مربیان پیراهن مشکی را برای تیم انتخاب کردیم آن هم در شرایطی که مسئولان باشگاه استیل آذین با ما هماهنگ کرده بودند که اگر میخواهید، می توانید پیراهن قرمز بر تن کنید.
کاشانی با تاکید بر اینکه در باشگاه تمام فعالیتها برنامه ریزی شده است، افزود: اینکه ما لباسمان را با هماهنگی سازمان لیگ انتخاب کنیم کاری حرفهای است و اگر با باشگاه مقابل هماهنگ میکردیم که چه لباسی بپوشیم کارمان غیرحرفهای بود ما از فوتبال حرفهای گری را آموختهایم و قطعاً سلسله مراتب را رعایت می کنیم.
خبرنگاری از علی دایی در خصوص شرایط بدنی تیم فوتبال پرسپولیس پرسید و اینکه آیا از عملکرد منصور مولایی به عنوان مربی بدنساز این تیم راضی هستید، او با بیان اینکه پرسپولیس در 5 بازی در دقایق آخر گل خورده و بر اساس این اصل که اگر یک اتفاق 5 بار به وقوع بپیوندد دیگر اتفاق نیست، موضوع را مطرح کرد. دایی در پاسخ به این خبرنگار گفت: این اصل را انیشتین گفته یا نیوتن؟! متاسفانه شما دنبال فوتبال نیستید. من کی به خودم اجازه دادم که به خبرنگاران جسارت کنم و بگویم سئوال نپرسید من گفتم مسایل فنی تیم به من ربط دارد و اجازه نمیدهم کسی در این مورد دخالت کند. شما انگار در ورزش نبودهاید و به خودتان اجازه می دهید سئوالی بپرسید که به هیچ عنوان درست نیست. آیا کسی در سالن هست که بگوید من به خبرنگاران گفتم سئوال غیر فنی نپرسند؟ شما از خودت قانون درست میکنی!
وی ادامه داد: به عقیده من در تیمی که گل میخورد همه اشتباه میکنند. گاهی گل در دقیقه 2 به ثمر میرسد گاهی در دقیقه 90. ما هم در روزهایی ک در دقایق پایانی گل می خوردیم به دلیل عدم تمرکز بازیکنان و بدشانسی دروازهمان باز میشد.
دایی تاکید کرد: کی گفته کاپیتان من نتوانسته مجیدی را کنترل کند شما از عالم رویا برای خودتان سئوال ساختید مجیدی یک تواناییهایی دارد که از تواناییهای خود استفاده کرد و دروازه ما را گشود در فوتبال روی اشتباهات و تواناییهای بازیکنان است که یک گل به ثمر میرسد.
وی خطاب به آن خبرنگار گفت: شما با این سئوالتان به جمع بیاحترامی میکنید تیم ما از چند روز پس از دربی دو پیروزی به دست آورده مگر میشود در 4 روز یک تیم را متحول کرد. این نشان میدهد که مشکل ما در دربی فنی نبوده. متاسفانه شما سئوال ورزشی نمی پرسید و فقط ایراد میگیرید. در کدام بازی تیم ما دقیقه 60 روی زمین ایستاده است که براساس آن بتوانیم از بدنسازی تیم ایراد بگیریم. مولایی یکی از بهترین بدنسازان ایران است که برنامههای بدنسازی تیم را با هماهنگی من و کادرفنی به اجرا در میآورد.
دایی با انتفاد از برخی خبرنگاران گفت: بعد از بازی با استقلال ما سه بازی را با پیروزی پشت سر گذاشتیم آیا شما از من در مورد این دیدارها پرسیدید؟ متاسفانه برخیها سئوالیهایی مطرح میکنند که در دکان هیچ بقالی نیست. یکی از شما از من پرسید که چطور در نیمه دوم بازی با استیل آذین به پیروزی رسیدیم یا اینکه فینالیست لیگ قهرمانان را چطور شکست دادیم ، من می دانم چرا به خاطر اینکه اصلاً دنبال این چیزها نیستید.
حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس از انتخاب قریب الوقوع اعضای هیئت مدیره این باشگاه خبر داد و گفت: من از آقای سعیدلو درخواست کردم عزیزانی که میتوانند به پرسپولیس کمک کنند را برای حضور در هیئت مدیره باشگاه انتخاب کنند من به آقای سعیدلو یک فرد اقتصادی، یک پیشکسوت، یک فرد آگاه در زمینه کارهای عمرانی، یک نماینده مجلس و یک فرد از دولت برای عضویت در هیئت مدیره باشگاه انتخاب شوند من این افراد را به آقای سعیدلو معرفی کردهام. فرقی هم نمیکند اگر تعداد اعضای هیئت مدیره به هفت نفر رسید مهم نیست. مهم این است که برای از دوش پرسپولیس برداشته شود. فکر میکنم تا پیش از آغاز مسابقات لیگ قهرمانان آسیا اعضای هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس معرفی شوند.
علی دایی با تاکید بر این که بزرگترین اشتباه ورزشیاش را با پذیرش مسئولیت در فدراسیون فوتبال علی مرتکب شده است، گفت: بزرگترین اشتباهم ورزشیام را مرتکب شدم و در زمان این فدراسیون سرمربی تیم ملی شدم قطعاً 100 سال دیگر چنین اشتباهی را تکرار کنم.
دایی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید "آیا حاضرید کاندیدای عضویت در یکی از کمیتههای کنفدراسیون فوتبال آسیا شوید؟"، گفت: آیا مسئولان فدراسیون فوتبال غیر از خود به پذیرش مسئولیت در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا معرفی کردهاند من هم به صورت افتخاری به عضویت کمیته فنی فیفا درآمدهام و امروز به صورت رسمی عضوی از فیفا هستم اینها همه لطف خداست و مطمئن باشید اگر قرار باشد پستی در فوتبال آسیاب به کسی برسد اینها به من و شما نمیدهند و بین خودشان این پستها را تقسیم میکنند.
دایی با تاکید بر انیکه با تلاش خودش به این جایگاه رسیده است، در خصوص ناکامی تیمها فوتبال نوجوانان و جوانان ایران در آسیا گفت: سال گذشته که تیم نوجوانان قهرمان آسیا شده بود آقایان مصاحبه میکردند و برای خود "دبدبه و کبکهای" داشتند. چرا کسی امسال که تیمها شکست خوردند پاسخگو نیست. من نمیخواهیم به مربیان تیمهای نوجوانان و جوانان بی احترامی کنم و اعتقاد دارم که فدراسیون فوتبال و مربیان تیمهای جوانان و نوجوانان زحمات زیادی را برایآماده سازی این تیمها متحمل شدهاند به اعتقاد من اردوهای این دو تیم بی سابقه بوده برای تیم نوجوانان به اندازه 10 سال اردو و برنامه گذاشته بودند.
وی افزود: متاسفانه آقایان مشاور فوتبالی خود را سرمربی تیم نوجوانان کردند. ایشان زمان حضور من در تیم ملی مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی بود و به علی آبادی اطلاعات غلط میداد که باعث شد من چند بار با رئیس سازمان بحث کنم. ایشان آمد و مثل آب خوردن جای فردی زحمتکش چون بیداریان سرمربی تیم نوجوانان شد.
دایی ادامه داد: متاسفانه سرمربی تیم نوجوانان مدعی شده که با من سابقه همکاری دارد. بله ایشان درست می گوید زمانی که من سرمربی تیم سایپا بودم این آقا آنالیزور تیم ما بود اما به خاطر نتایج بدی که گرفتیم او را کنار گذاشتم. ایشان مشاور آقای رئیس سازمان و آقای کیومرث هاشمی بود و میخواست در کار ما دخالت کند. انتخاب بدون بررسی او باعث شد که تیم نوجوانان مانند آب خوردن در آسیا حذف شود.
وی ادامه داد: چرا الان که تیم شکست خورده از مسئولان فدراسیون فوتبال کسی حرف نمیزند؟ چرا نمیآیند بگویند انتخاب اشتباه مربی باعث شکست تیم نوجوانان شده است؟ چرا همیشه زمان ناکامیها مربیان را عوض می کنند و دست به یک سیستمی که به اشتباه آن مربی را انتخاب کرده است نمیزنند؟ من مربی را به اشتباه انتخاب کردهاند، پس چرا آنکه اشتباهش غلط بوده پاسخگو نیست؟ چرا همیشه در فوتبال ما دیواری از دیوار مربیان کوتاهتر پیدا نمیشود؟
دایی با انتقاد از مسئولان فدراسیون فوتبال گفت: اینها لایحهای را که خودشان برای اداره مالیات نوشتهاند را تصحیح کرده و عنوان کردهاند در تنظیم آن مرتکب اشتباه شدهایم.
وی خاطرنشان کرد: روزگاری در ژاپن رسم بود هر مسئولی که اشتباه میکرد هاراگیری میکرد از مسئولیت خود کنار میرفت و به خود ضربه میزد اما در فدراسیون فوتبال ما به دنبال این همه ناکامی مسئولان همه فقط می خندند و حق را ناحق می کنند.
دایی ادامه داد: من در فیفا کنار بزرگانی چون پله، بکن باوئر، ژرژ وهآ و ... می نشینم. با این شرایط دیگر چشم به کمیته جوانان AFC ندارم که اگر بخواهیم به این مسایل فکر کنیم پسرفت کردهام.
وی از اظهارنظر در خصوص نتایج تیم ملی در مسابقات جام ملتهای آسیا خودداری کرد و گفت: ما به عنوان یک ایرانی برای تیم ملی آرزوی موفقیت دارم.
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