به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، اسماعیل نظافت بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی اعضای دبیرخانه این کنگره اظهار داشت: آثاری که خالی از هر گونه غلو و تحریفات احتمالی باشند، بزودی به صورت کتاب نوحه در دو بخش آذری و فارسی جهت استفاده مادحین منتشر خواهد شد.

وی با بیان اینکه اشعار و آثار برگزیده شعرای عاشورایی شرکت کننده در اولین و دومین کنگره شعر عاشورایی اردبیل نیز چاپ شده بود، اضافه کرد: این اشعار در قالب دو کتاب عاشورایی با عناوین "حماسه سرخ" و "حدیث غم" در دو سال گذشته چاپ و منتشر شده است.

دبیر سومین کنگره سراسری شعر عاشورایی استان افزود: تهیه کتاب اشعار عاشورایی به شکلی که قابلیت استفاده مادحین در مراسمات اهل بیت (ع) را داشته باشد، یکی از اهداف کنگره عاشورایی است.

وی از ارسال 678 اثر به دبیرخانه کنگره شعر عاشورایی اردبیل در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: این آثار از شعرای نامدار و صاحب سبک 30 استان کشور ارسال شده و هم اکنون در بخش داوری است.

نظافت 547 اثر از مجموع آثار ارسالی را مربوط به آقایان و 131 اثر را مربوط به بانوان عنوان کرد و یاد آور شد: از این تعداد 141 اثر نیز از استان اردبیل به این کنگره ارسال شده است.

وی در پایان محور اصلی این کنگره را پرداختن به حضرت ابوالفضل العباس (ع) برشمرد و مقتل، مدیحه، پیامهای عاشورایی، عدالت طلبی، رویدادها و سیر تارخی قیام امام حسین (ع) را موضوعات آن عنوان کرد.