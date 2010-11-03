به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم توسعه اجازه دادند به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار و یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی، صندوق‌های بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت 10 سال براساس آیین نامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد ایجاد گردد.

همچنین مقرر شد کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می‌توانند با دریافت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای نسبت به تغیبر صندوق بیمه‌ای خود به سایر صندوق‌ها از جمله صندوق‌های موضوع بند الف این ماده اقدام کنند.

ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه ای بین صندوق‌های موضوع این بند در آیین نامه مربوطه تعیین می‌شود.

تعقیب صندوق بیمه ایثارگران به صندوق‌های موضوع بند الف این ماده و یا صندوق‌های بازنشستگی با تقاضای ایثارگران بدون اخذ مابه‌التفاوت از ایثارگران انجام می‌شود در صورتی که دریافتی ایثارگران مشمول صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی دیگری گردد بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام می‌شود و با تحقق شرایط بازنشستگی ایثارگر در هر صندوق، از مستمری بازنشستگی آن صندوق بهره مند می شود.

براساس این مصوبه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تامین اجماعی هستند.

همچنین کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف بهادار بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تایید معاونت راهبردی ریاست جمهوری می‌رسد.

به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق‌های بیمه بازنشستگی مجزاند نسبت به افتتاح حساب‌های انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فر بیمه شده اقدام کنند.

براساس ماده دیگری از این مصوبه به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می شود در صورت انتقال به سایر دستگاه‌ها، بازخریدی، اخراج، استعفا و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما (به استثنای افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده است.