به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید حمید رضا میرآفتاب عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: 75 درصد نان استان با کیفیت بالا تولید می شود و قیمت نان متاثر از آرد است که آرد نیز متاثر از قیمت گندم است و به صورت ملی توسط رئیس جمهور تعیین می شود.

وی اظهار داشت: تصمیم دولت این است که به یکباره نرخ گندم و آرد جدا شود و با آنالیزی که با اعلام نرخ گندم می شود قیمت گندم و آرد تعیین می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر گندم به نرخ ملی شود، ارزانتر می شود و همه در سطح کشور به یک قیمت می گیرند و به قطع ارزانتر خواهد شد.

مدیرکل غله وخدمات بازرگانی گلستان بیان داشت: کیفیت نان متاثر از کیفیت آرد است و خبازان استان از سال 86 تاکنون آموزشهایی را طی کردند و دو دوره آموزش دیده اند.

میرآفتاب عنوان کرد: در کیفیت آرد نیز کارخانجات استان زمینه قبلی دارند که مجهز به استاندارد شوند، به این معنا که وزارت بهداشت، استاندارد، صنایع و دانشگاه علوم پزشکی حتما نظارت بهداشتی بر آرد تولیدی داشته باشند.

وی تصریح کرد: بعد از افزایش نرخ نان به هزار ریال، اگر کارخانه آردی، آرد خراب و نامطلوب تولید کند کلا سهمیه اش حذف خواهد شد.