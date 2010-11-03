به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمدزاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی آخرین اقدامات دستگاه های اجرایی در کمیسیون ماده 32 گفت: توجه مدیران استان باید به این کمیسیون بیشتر شود در حالیکه چهار ماه قبل نسبت به اهمیت ارایه طرح ها به این کمیسیون صحبت شده بود.

وی ادامه داد: اگر برنامه پنجم توسعه به تصویب برسد آنگاه امکان تغییر در ارایه و تصویب برخی از پروژه ها وجود ندارد بنابر این باید مدیران اجرایی استان تلاش خود را بیشتر کنند.

استاندار فارس با اشاره به فرصت 20 روزه جهت ارایه طرح به کمیسیون ماده 32، تاکید کرد: اگر تا 20 روز دیگر این طرح ها در این کمیسیون مطرح شد و ردیف بودجه دریافت کرد قابل اجرا خواهد بود و در غیر این صورت هیچگونه ضمانت اجرایی وجود نخواهد داشت.

احمدزاده تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع مدیران استان باید هرچه سریعتر در مرکز حضور یافته و تلاش کنند تا وزارتخانه ها طرح ها را به کمیسیون ماده 32 ارسال کنند.

در ادامه جلسه سرپرست معاونت برنامه ریزی استاندار فارس گفت: 103 طرح برای ارسال به کمیسیون ماده 32 مشخص شده که در 37 طرح اقدامات مناسبی صورت گرفته است.

فرهاد سجادی ادامه داد: باید به گونه ای رفتار کرد که تمامی طرح ها دارای ردیف و بودجه مشخص شود نه اینکه مدیران به دنبال دریافت سقف اعتبارات باشند.