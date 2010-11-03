کنگره شعر مقاومت و پایداری بین الملل اسلامی آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نخستین کنگره شعر مقاومت و پایداری بین الملل اسلامی عصر چهارشنبه در راستای ماه فرهنگی آذربایجان غربی با هدف شناساندن اشعار مقاومت و پایداری ملل اسلامی، حمایت از جنبشهای اسلامی در کشورهای مسلمان در قالب شعر و ادبیات و ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری آغاز بکار کرد.

115 شاعر برجسته داخلی و خارجی، سیمین‌دخت وحیدی، موسوی ‌گرمارودی و شاعرانی از کشورهای ترکیه و عراق جز مدعوین ویژه این کنگره که از 12 تا 14 آبان ماه سالجاری به میزبانی آذربایجان غربی برگزار می شود، هستند.

این کنگره به مدت سه روز و با همکاری سپاه شهدا، استانداری، شهرداری و تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در محل تالار شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار می‌شود.

تجدید میثاق با شهیدان در محل گلزار شهدای ارومیه، بازدید از منطقه جنگی حاج عمران در پیرانشهر، شب شعر، میزگرد علمی و نمایشگاه عکس و پوستر در حوزه مقاومت را از برنامه‌های جنبی این کنگره ادبی است.

در این کنگره چهار هنرمند شاعر برتر و خانواده‌های شهیدان شاعر باباساعی و حجت‌الاسلام غلامرضا مروت تجلیل می‌شوند.