به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "هوشیار زیباری" تاکید کرد: طرح عربستان برای میزبانی از گروههای سیاسی در ایجاد تحرک بیشتر گروههای عراقی موثر است.

وی بر خلاف نظر دیگر احزاب و شخصیت های عراقی درباره طرح پادشاه عربستان گفت: طرح ملک عبدالله خیر خواهانه و عالی است و نشانه حسن نیت در قبال مردم عراق است ما از ارائه طرح شگفت زده شدیم زیرا از طریق رسانه ها از این طرح مطلع شدیم و آمادگی آن را نداشتیم.

وزیر خارجه عراق تاکید کرد: این طرح به صورت رسمی به ما ابلاغ نشده ، اما منتظر هیئت های سیاسی و دیپلماتیک اعراب در عراق هستیم. کشورهای عربی و عربستان به خوبی می دانند که تشکیل دولت عراق موضوعی داخلی است.

شایان ذکر است که شاه عربستان اخیرا پیشنهاد کرده بود که گروههای سیاسی برای حل بحران تشکیل دولت در ریاض تحت نظارت اتحادیه عرب نشست برگزار کنند، اما این طرح با استقبال چندانی از سوی عراقیها روبرو نشد.