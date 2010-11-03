مشکلات بهداشتی خوابگاهی دانشگاه مازندران بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون دانشجویی دانشگاه مازندران در این نشست گفت: در نشستی که با کارشناسان دانشگاه و شبکه بهداشت بابلسر برگزار مصوب شد تا در آینده نزدیک گروهی از کارشناسان از خوابگاه های دولتی و خصوصی بازدید کنند.

وی هدف از این طرح را نظارت بر سلامت دانشجویان و نظارت دقیق و مستمر بر امور تغذیه از طریق مرکز بهداشت بیان کرد.

یوسف محنت فر اظهار داشت: تعدادی از کارشناسان خوابگاهها برای بهره برداری از تجربیات دانشگاه فردوسی مشهد در اداره خوابگاهها، به این دانشگاه اعزام خواهند شد تا از تجربیات آنها در راستای خدمات رسانی بهینه استفاده شود.

وی همچنین گفت:‌ برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان خوابگاه ها در دستور کار معاونت دانشجویی قرار دارد.

مبلغ وام دانشجویی افزایش یافت

محنت فر گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید مبلغ وام دانشجویی یک و نیم برابر افزایش یافته است.

وی گفت: میزان این وام شهریه از 900 هزار ریال در سال گذشته به 2.5 میلیون ریال رسیده است.

وی افزود: کلیه دانشجویان می توانند از وامهای دانشجویی اعم از ودیعه مسکن، وام ضروری، وام شهریه، وام تحصیلی، وام مسکن، وام بیمه خدمات درمانی استفاده کنند. کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل تمام مقاطع تحصیلی مشمول بیمه حوادث خدمات درمانی در تمام ساعات شبانه روز نیز هستند.

انتخابات شورای صنفی دانشگاه مازندران برگزار می شود

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران در ادامه اظهار داشت: انتخابات شورای صنفی در آینده نزدیک برگزار می شود.

وی یکی از شاخصهای ارزیابی حوزه کاری معاونت دانشجویی را تعامل با شورای صنفی و فعال کردن این آن در سطح دانشگاه بخصوص خوابگاهها عنوان کرد و ادامه داد: بدین منظور و برای تعامل با دانشجویان و حل مشکلاتشان تا اواسط آبان انتخابات این شوراها برگزار می شود.

انتخاب 4 دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان مشاوران معاون دانشجویی

معاون دانشجویی دانشگاه مازندران همچنین از انتخاب چهار دانشجوی تحصیلات تکمیلی به عنوان مشاوران دانشجویی این معاونت خبر داد.



وی گفت: از میان دانشجویان مقطع دکترا یک خانم و آقا و از میان دانشجویان کارشناسی ارشد نیز یک خانم و آقا به عنوان مشاورین برای حل مسائل و مشکلات دانشجویان از قبیل مشکلات صنفی، خوابگاهی، تغذیه، رفاه،و سایر موارد و موضوعات مختلفی که در درجه اهمیت قرار دارند برگزیده می شوند.



وی افزود: در این نشست که در آینده نزدیک انجام می شود برای مشاوران برگزیده حکمی صادر خواهد شد تا در دفتر معاونت دانشجویی در جهت سیاستهای این بخش از دانشگاه همکاری کنند.