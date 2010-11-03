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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

معاون فرهنگستان هنر:

دبیرخانه دائمی سمپوزیوم مجسمه سازی در کرمان مستقر می شود

دبیرخانه دائمی سمپوزیوم مجسمه سازی در کرمان مستقر می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مسعود ناصری گفت: دبیرخانه دائم سمپوزیوم مجسمه سازی در کرمان راه اندازی خواهد شد.

ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: برگزاری سمپوزیوم مجسمه سازی در کرمان گامی مفید و موثر در ارتقاء هنر مجسمه سازی در کشور محسوب می شود و با توجه به استقبال گسترده مردم و همچنین همکاری مسئولان فرهنگی در استان کرمان این حرکت در سطح بالایی برگزار شد.

وی افزود: به همین دلیل دبیرخانه سمپوزیوم مجسمه سازی در کرمان مستقر خواهد شد.

معاون فرهنگستان هنر ایران خاطرنشان کرد: طی چند سال اخیر فرهنگستان برای برگزاری این برنامه در کرمان همکاری داشته است و برگزاری چنین سمپوزیومی در این سطح یک گام ملی است و نباید به عنوان یک حرکت استانی به آن نگاه کرد.

ناصری خاطرنشان کرد: اگر این همکاری در کرمان و بین اساتید مجسمه سازی کشور ادامه یابد این گام را به یک حرکت فرا ملی تبدیل خواهیم کرد.

این مسئول گفت: هنر در محور زندگی انسان قرار دارد و مردم کرمان نیز مردمی هستند هنرمند که آثارهنر تاریخی آنها در تپه های باستانی جیرفت و بناهای اسلامی دیده می شود و در عصر معاصر نیز استاد صنعتی آثار گرانبهایی را به ایرانیان تقدیم کرد.

وی اضافه کرد: فرهنگستان هنر از تمامی امکانات خود برای برگزاری مجدد این سمپوزیوم در ابعاد وسیعتر در آینده استفاده خواهد گرفت.

کد مطلب 1184647

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