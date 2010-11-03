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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۱۹

دشمن به دنبال درگیر کردن جنبشهای دانشجویی در کشور است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: دشمن به دنبال درگیر کردن جنبشهای دانشجویی و قرار دادن آنها در مقابل نظام است.

به گزرش خبرنگار مهر در بابلسر، هادی ابراهیمی عصر چهارشنبه در نشستی با عنوان واکاوی جریان فتنه از دوران اصلاحات تاکنون در دانشگاه مازندران افزود: دشمن به دنبال درگیر کردن جنبشهای دانشجویی و قرار دادن آنها در مقابل نظام است.

وی با بیان اینکه  دشمن از راههای گوناگون سعی در ایجاد فضای یاس و ناامیدی و دامن زدن به مشکلات مردم و وارونه جلوه دادن حقایق کشور دارد، اظهار داشت:‌ دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و سرسپردگان داخلی شان همواره تلاش می کنند تا جنبشهای دانشجویی را تافته جدا بافته و خارج از اصول نظام جلوه دهند.

ابراهیمی ادامه داد: هر نظام، فرهنگ و تمدنی برای حفظ خود با دشمنانی مواجه است و رمز پایداری ملتها به فرموده امام علی در آموزه 42 نهج البلاغه، آشنایی با زبان و ادبیات حاکم بر زمان  است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران گفت: با نگاهی به تاریخ در خواهیم یافت ناآشنایی با زبان زمان دلیل اصلی انحطاط امتها و ملتهایی است که تاثیر به سزای سیاسی و فرهنگی در دوره خود داشتند.

وی با اشاره به اینکه شناخت زبان زمان از نیازهای اساسی دانشجویان بصیر و آگاه است اذعان داشت: هر بینشی این شناخت را از دست بدهد هرگز نخواهد توانست به بازتولید اندیشه هایش در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی در جامعه بپردازد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اذعان به اینکه کشور در وضعیت جنگ نرم به سر می برد گفت: دشمن به دنبال تهی کردن پایه های فرهنگی و اندیشه ای ملت ایران است.

ابراهیمی گفت: دشمن در حال نهادینه کردن مبانی سکولاریزم و پایگاه فتنه در جهان است و اگر در این میان مجهز به قوای فکری ‌و اندیشه ای دقیق و درست نباشیم با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

وی توجه بیش از پیش به تولید علم در دانشگاهها، ایجاد فضای خلاقیت و نوآوری،ایجاد فضای نقد و آزاداندیشی پرهیز از بسته شدن فضای نقد و مناظره را از ملزومات توسعه کشور برشمرد و ادامه داد: دشمنان  از قدرت ملت ایران می هراسند.

ابراهیمی احساسی عمل کردن، تندروی، ناامیدی و نگاه بدبینانه را به عنوان مهمترین خطراتی دانست که دانشگاهها را تهدید می کند.

وی به لزوم  باروری عقل در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشجویان باید در محیط علمی از قوای تحلیل برخوردار شوند   تا بدرستی  در فضای غبارآلود ی که دشمنان رقم می زنند حق‌ را  از باطل تشخیص دهند.

وی همچنین از مسئولان دانشگاه و اعضای هیئت علمی خواست تا نسبت به ایده پردازی های  دانشجویان جدی بوده و برای تقویت آن برنامه ریزی نمایند.

ابراهیمی  با بیان اینکه 468 مصوبه دستاورد دو سفر ریاست جمهوری به استان مازندران بوده است، گفت: در حالی که در گذشته به بهانه مشکلات زیست محیطی مازندران را از داشتن صنایع مختلف محروم نمودند، در دولتهای نهم و دهم مجوز راه اندازی دو پالایشگاه پتروشیمی و یک کارخانه فولادسازی در استان ‌صادر شد که نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.

وی حرکت به سوی دانشگاههای تمدن ساز و دستیابی به اهداف افق 1404 را به عنوان لازمه توسعه کشور برشمرد و گفت: بر خلاف دو جریان فکری سکولاریزم و مدرنیته اسلامی که از اسلام به عنوان خرده فرهنگ یاد می کنند.

ملت ایران پس از 30 سال به منظور  پالایش مبانی و باز تولید فکری، فرهنگی و سیاسی اندیشه هایشان، مجددا به مبانی خط امام(ره)  که خطی تعریف شده در حوزه های داخلی و بین المللی است برگردد.

وی تاکید کرد: پیروی از اندیشه های ولی فقیه زمان امری ضروری است.

کد مطلب 1184651

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