درخواست انتقال فرماندهی انتظامی شهرستانهای استان تهران به ورامین

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، صفرعلی براتلو معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران به همراه محسن منصوری فرماندار و جمعی از مدیران استانداری ظهر چهارشنبه با آیت الله سید مرتضی محمودی دیدار و گفتگو کردند.

امام جمعه ورامین در این دیدار با اشاره به وسعت، جمعیت و اهمیت شهرستان ورامین، خواستار توجه جدی مسئولان به مسائل امنیتی شهرستان شد.

وی ساماندهی مهاجران و اتباع بیگانه را از مهمترین دغدغه های شهرستان دانسته و افزود: متاسفانه این نابسامانی، تبعات فرهنگی، اخلاقی و امنیتی برای منطقه به ارمغان آورده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: ورامین و منطقه جنوب شرق استان تهران از نظر سیاسی امنیتی نیاز به توجه ویژه دارد که از جمله این توجهات، انتقال مرکز فرماندهی انتظامی شهرستانهای استان تهران به ورامین با توجه به تشکیل استان البرز است.

در ادامه این دیدار، معاون سیاسی، امنیتی و انتظامی استانداری تهران با ارائه گزارشی در خصوص مسائل مختلف منطقه ای، وعده تحقق موارد طرح شده توسط امام جمعه ورامین را داد.

اولین بار درخواست انتقال مرکز فرماندهی انتظامی شهرستانهای استان تهران 10 دی ماه 88 با حضور سردار رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور در شهرستان ورامین بطور جدی مطرح شد.

حضور قریب به 200 هزار تن از اتباع بیگانه که بسیاری از آنها بدون کارت اقامت و مجوز هستند، معضلات زیادی را برای شهرستان ورامین پدید آورده و نیازمند اقدام جدی و قاطع مسئولان شهرستان و استان تهران است.

امید است مسئولان ارشد استان و کشور، درخواستهای دلسوزانه بزرگان و علماء شهرستان برای رفاه و امنیت هرچه بیشتر مردم ولایتمدار ورامین را مورد توجه ویژه قرار دهند.