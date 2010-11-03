به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران تربیت بدنی استان اظهار داشت: در این طرح بیش از 18 هزار دانش آموز پایه سوم ابتدایی در سطح استان از آموزشهای شنا بهره مند می شوند.

وی یاد آور شد: از این تعداد 9 هزار و 568 دانش آموز پسر و 9 هزار و 227 دانش آموز دختر بوده و هر کدان از این دانش آموزان موظف هستند که 12 جلسه در کلاس شنا حضور داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اضافه کرد: بحث ورزش در مدارس، دانش آموزان را برای ایجاد یک جامعه سرزنده و با نشاط آماده و مهیا می سازد و دستگاه های فرهنگی استان موظف هستند که آموزش و پرورش را در اجرای این طرح یاری کنند.

وی آموزش شنا را از مهمترین توصیه های اکید پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد و افزود: دانش آموزان با آموزش شنا یاد می گیرند که در گرداب زندگی خود و دیگران را نجات دهند.

فیروزی تصریح کرد: آب درمانی، ایجاد ساعت مفرح، سپردن جسم به آب به عنوان مایه حیات در آفرینش و... از ویژگیهای این ورزش است که باید به نحو احسن این طرح را با همکاری اداره کل تربیت بدنی استان اجرا کنیم.

وی با اشاره به استخدام 40 هزار مربی تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش برای تحقق شعار تهذیب، تحصیل و ورزش ابراز داشت: در این استان نیز برای استفاده از مربیان تربیت بدنی جدید الاستخدام برنامه ریزی شده است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان نیز طی سخنانی با اشاره به روند اجرایی این طرح اظهار امیدواری کرد با مشارکت اولیای دانش آموزان، مربیان، معلمان و مدیران مدارس تا تابستان سال 90 کلیه دانش آموزان سوم ابتدایی از آموزشهای شنا بهره مند شوند.

کلام الله صفری افزود: اخذ رضایت نامه ولی و گواهی پزشکی از مهمترین شرط حضور دانش آموز در این کلاسها است و با برنامه ریزیهای انجام شده مناطق فاقد استخر از استخرهای شهرهای همجوار استفاده خواهند کرد.

وی با تبیین شیوه نامه آموزش شنا به موانع و مشکلات اجرای این طرح در مناطق و نواحی مختلف آموزشی استان اشاره کرد و خواستار حل این نارسائیها شد.

معاون ورزشی تربیت بدنی و هیئت شنای استان اردبیل نیز در این جلسه آمادگی هیئت شنای استان را برای اجرای هر چه بهتر این طرح اعلام کرد و متذکر شد: هم اکنون 10 منطقه در اردبیل فاقد استخر است.

اکبر برادران با بیان اینکه از 17 استخر موجود در استان، فقط یک استخر مربوط به آموزش و پرورش و بقیه در اختیار بخش خصوصی است، خاطر نشان کرد: این هیئت برای اجرای این طرح مربیان و ناجیان را تامین خواهد کرد.