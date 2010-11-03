به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که توسط دکتر محمد کرباسی دبیر این اجلاس قرائت شد، بر مقابله با چالشها و بهره‌گیری از فرصتهای پیش روی گردشگری سلامت و بهبود جریان گردشگران سلامت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی تاکید شده است.

در بیانیه اجلاس گردشگری سلامت هدف این کنفرانس معرفی توانمندیهای گردشگری سلامت در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به جهان و همچنین ایجاد زمینه مناسبی برای تعامل شرکتها و موسسات و سازمانهای مرتبط با این امر عنوان شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه به بازار بزرگ 100 میلیارد دلاری گردشگری سلامت به عنوان بهترین فرصت برای حرکت به سوی بازار مشترک اسلامی و تقویت همبستگی در جهان اسلام اشاره شده و آمده است: به منظور تقویت توانایی رقابتی گردشگری سلامت در عرصه جهانی، از مراجع قانون‌گذاری در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی درخواست می‌گردد تسهیلات قانونی را در زمینه گسترش خدمات گردشگری سلامت در کشورهای مطبوع خود با نظر به نیازهای جهان اسلام فراهم کنند.

در ادامه بیانیه اجلاس گردشگری سلامت آمده است: تدوین "استانداردهای گردشگری سلامت" توسط کارشناسان استاندارد کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می‌تواند راه را برای توسعه گردشگری سلامت و پزشکی در تمامی کشورهای اسلامی هموار کند که در این زمینه پیشنهاد می شود گروه کارشناسان مربوطه تشکیل شود. همچنین مجتمعهای منتخب پزشکی، درمانی در کشورهای اسلامی سازمانی را برای سرمایه‌گذاری در صنایع مرتبط با گردشگری سلامت در سطح جهانی تشکیل دهند. دبیرخانه دائمی گردشگری سلامت سازمان کنفرانس اسلامی در تهران با هدف پیگیری روند توسعه گردشگری سلامت در جهان اسلام و برگزاری نشستهای سالیانه در این زمینه ایجاد شود.