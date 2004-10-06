بازيگرداني عمليات رواني شكست مقاومت در خاورميانه وپيامد هاي آن

به گزارش خبر گزاري مهر، در تحولات هفته جاري منطقه خاورميانه با روند رو به رشد فشارهاي كشورهاي غربي وهمپيمان منطقه اي آن عليه ملل مسلمان مواجه بوديم كه در يكسو آمريكا و اسراييل به اقسام ابزارها و امكانات موجود سياسي ، نظامي در تلاشند تا هر گونه مقاومت و استقلال طلبي را در هم بشكنند و از سوي ديگر كشورهاي مسلمان منطقه از جمله لبنان ، سوريه و جمهوري اسلامي ايران در برابر اين فشارها ايستادگي نموده و سعي در تداوم حركت حق طلبانه خويش دارند.

براي تشريح روند تهديدات و فشارها در خصوص لبنان آنچه مسئله اساسي است اينكه نيروهاي غربي بوسيله آمريكا و فرانسه با توجه به موقعيت و جايگاه ممتاز لبنان بعنوان يك كشور مسلمان كه فرهنگ مقاومت در آن اينك نهادينه شده در تلاشند تا با تغيير شرايط فعلي حاكم بر لبنان بنيانهاي اعتقادي و فرهنگ اسلامي حاكم بر آن را در هم شكسته و بنوعي چتر سلطه سياسي گذشته خود را بار ديگر بر آن استقرار نمايند.

به همين جهت درروزهاي اخيرهمزمان با طرح تمديد دوره سوم رياست جمهوري اميل لحود، واشنگتن وپاريس با ارايه يك قطعنامه به شوراي امنيت تلاش كردند در يك دخالت آشكارو برخلاف اصول حاكم بردمكراسي ودر حركتي خلاف خواست مردم لبنان و قوانين موجود در اين كشور بدليل حمايت سوريه از استمراررياست جمهوري لحود، خروج نيروهاي سوري را خواستار شوند كه درآن صورت با توجه به حضور احزاب و گروههاي و فرقه هاي سياسي و مذهبي متنوع و بسيار در لبنان احتمال بروز تشنج در لبنان افزايش يافته و در اين صورت آنها مي توانسته اند برخي مسائل مورد نياز خود از جمله افزايش حضور نظامي ، وارد كردن طرفداران خود به صحنه نبرد و جنگ داخلي و سرمايه گذاري مجدد به اين حوزه اسلامي را با هدف تغيير هويت مردم ساماندهي نمايند.

مهر مي افزايد : درچنين شرايطي است كه سوريه دريك اقدام تاكتيكي درسايه خواست و تقاضاي دبير كل به جابجايي و عقب نشيني نيروهايش دست مي زند و تلاش دارد بر اساس پيمان طائف كه بسياري از كشورها از جمله آمريكا و فرانسه در جريان آن بودند كه سوريه براي ايجاد نظام و آرامش ماموريت يافت در لبنان خضوريابد، در اين فضا مسموم تبليغاتي جديد با تغيير آرايش نيروي نظامي بهانه را از دست اين دو كشور غربي بگيرد.

از سوي ديگر با ممانعت از براه اندازي شورشهاي داخلي عملا زمينه بر هم خوردن معادلات سياسي و امنيتي منطقه را سد نموده تا كشورهاي افزون طلب غربي نتوانند به افكار شوم خود دست يابند .

در حوزه ديگر يعني سوريه فشارهاي زايد الوصف آمريكا و برخي ديگر از همپيمانان غربي آن در قالب مسائل مختلف با هدف كاهش نقش آفريني سوريه در مسائل منطقه صورت گرفته است چرا كه پس از سقوط صدام ، عقب نشيني ليبي ، بازيگري سياسي مصر، از ميان كشورهاي عربي مهره كار آمدي بجز دمشق موجود نيست . اين در حالي است كه سوريه در ليست كشورهاي مورد تهاجم كاخ سفيد نيز قرار داشته كه در بسياري از مواقع به وضوح مورد چالش قرار گرفته و حتي با اعمال قانون تحريم تا حدودي به اين كشور در خصوص فعاليتهاي مختلف سياسي و بين المللي اخطار داده شده است.

اما نكته اساسي اينست كه چرا در شرايط فعلي بار ديگر سوريه محور توجه و فشار كشورهاي غربي قرار گرفته ، مطالبي در خور تامل مي باشد . دمشق با توجه به اوضاع كلي خاورميانه از جمله اوضاع عراق و فلسطين و نقش آفريني درهر دو حوزه كه بنوعي بصورت مستقيم با منافع ايالات متحده در تضاداست ، درگيرمي باشد و لذا تحت فشار قرار دادن سوريا را مي توان يك اقدام هماهنگ از سوي واشگتن و تل آويو تلقي نمود.

در خصوص نمودهاي اين اقدام حساب شده براي عقب راندن دمشق از تحولات جهان اسلام و خاورميانه بطورعمده مي توان به چهار عامل اشاره كرد. از جمله در روزهاي گذشته ما شاهد دو ترور در لبنان و سوريه هستيم كه در يك حادثه مروان حماده وزير اقتصاد و تجارت لبنان كه مدتي پيش پس از تجديد دوره رياست جمهوري لبنان استعفا كرده ، بدست افراد ناشناس ترورگشته و از سوي ديگر يك عضو حماس در سوريه نيز بوسيله يك دستگاه ماشين بمب گذاري شده مورد سو قصد قرارمي گيرد . در صورت دقت در اين دوحادثه معلوم است كه پيامد اين دو حادثه دقيقا بر خلاف خواست سوريه و اشاره انگشت اتهام به سوي دمشق است زيرا وزير مستفعي با توجه به علاقات سياسي به دروزيها و اختلاف نظر اين گروه سياسي با حضور سوريه در لبنان اين ترور در وهله اول مي توانست بوسيله سوريها اجرا شده باشد و يا توسط كساني كه علاقه دارند نقش سوريه در لبنان تضعيف گردد. از سوي ديگر ترور عضو حماس دمشق نيز به ناتواني دستگاههاي نظامي و امنيتي سوريه مربوط مي شود كه خود عاملي براي عقب نشيني دمشق مي تواند محسوب شود.

اين خبر گزاري مي افزايد از سوي ديگر ارائه گزارش دبير كل سازمان ملل در خصوص اجراي قطع نامه 1559 از سوي سوريه ولبنان كه در اين هفته مورد توجه بسياري از كشورها نيز قرارگرفت و جنگ رواني حاصل از اعمال مجازات و تحريم عليه سوريه نيز مي تواند در راستاي يك جنگ سرد هدفمند عليه اين كشور باشد اين در حالي است كه در اقدامي ديگر كه قرار بود گروگانهاي فرانسوي پس از عبور از مرز عراق به سوريه رفته و از آنجا به كشورشان تحويل داده شوند، در يك اقدام مشكوك و در سايه حمله نظاميان آمريكا اين اقدام انسان دوستانه ناكام مانده و گروگانهاي همچنان درعراق باقي مي مانند.

اين اقدامات چهارگانه نشان داد كه هدف اصلي و اساسي كشورهاي گرداننده سناريو فشارعليه سوريه كم كردن مانور قدرت دمشق و محدود كردن نقش آفريني آن است تا متحدان ديروز و امروز در تل آويو و واشنگتن كه در گرداب تحولات عراق و فلسطين غرق شده اند و چاره اي جز بحران آفريني ندارند، بتوانند بدينوسيله با مشغول كردن يك عنصر اصلي در معادلات خاورميانه تا حدودي مشغوليات ذهني خود را سامان بخشند.

در بعد ديگراين سناريوجديد تداوم فشار عليه جمهوري اسلامي ايران با متهم كردن آن به دخالت در امور عراق و تلاش براي دستيابي به فناوري هسته اي است كه اين اتامات نيز در راستاي تنگ كردن حلقه مانور كشورهاي تاثيرگذار منطقه بوده است .

در روزهاي اخير بار ديگر برخي مقامات عراقي ، آمريكايي و سران رژيم صهيونيستي با بهره گيري از زبان غير رايج تهديد وزور در تلاش كردند افكار عمومي جهاني را به القائاتي متوجه سازند كه ساخته و پرداخته ذهني خودشان مي باشد و بدون ارايه هيچ دليلي كوشيدند كه بنوعي در اين فضاي مسموم در تنگنا قرا ردادن كشورهاي اسلامي همچون ايران را نيزدر اين شرايط به انفعال و عدم موضع گيري در مسائل جهان اسلام بويژه ، عراق و فلسطين بكشانند چرا كه آمريكا در عراق به بهانه سركوب نيروهاي القاعده ولي باهدف نهايي ايجاد رعب و وحشت و بالا بردن آمار تلفات و بهره گيري از شرايط رواني اين كشتارها از يكسو و استفاده از حملات هوايي بدليل كاهش تلفات نيروهاي خود در تلاش است كه نشان دهد به اوضاع عراق مسلط بوده و به كنترل امور مي پردازد و بدينوسيله خود را براي انتخابات تا حدودي توجيه نمايند و در طرف ديگر رژيم صهيونيستي با تشديد حملات وحشيانه شبانه روزي به اردوگاهها ، شهرها و روستاهاي فلسطيني بويژه در غزه و شمال آن در تلاش است كه براي خروج كامل از غزه ابتدا آن را بطور كامل اشغال نموده و طي مدت اشغال كليه زيربناهاي اقتصادي ، تجاري ، كشاورزي و موسسات اساسي آن را ويران نمايند تا در صورت خروج ، كمترين آسيب را از اين مناطق داشته باشد .

اين رژيم همچنين با طرح ايجاد يك ديوار حائل جديد در شمال غزه در تلاش است از حملات مبارزان مسلمان در امان باشد.

درچنين شرايطي است كه ادبيات سلطه گرايانه سردمداران خشن واشنگتن وتل آويو در اعمال حداكثر زور واقدامات خشونت آميز معني مي يابد واين در صورتي است كه ملتهاي مسلمان بدليل فقدان انسجام دروني هيچ واكنشي به اين جنايات نداشته ولذا در اين فضا ملل مسلمان تنها راه خود را براي تداوم حيات در مقاومت و مبارزه جستجو مي كنند راهي كه تاكنون توانسته تمامي معادلات كشورهاي غربي را نقش بر آب نمايد تا آنجا كه بسياري از نمايندگان كنگره آمريكا و پارلمان رژيم صهيونيستي بر بي اثر بودن تداوم اين تجاوزگريها تاكيد كردند.