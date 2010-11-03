شماره حساب هفت هزار خانوار گلستانی ثبت موقت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا عصر چهارشنبه در نشست ستاد هدفمندی یارانه ها افزود: 471 هزار و 592 خانوار فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند که از این تعداد 411 هزار و 596 خانوار شماره حساب خود را ثبت کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین 59 هزار و 996 خانوار نتوانستند حساب خود را ثبت کنند و این خانوارها در آذرماه فرصت برای ثبت شماره حساب خواهند داشت.

مهدوی نیا خاطرنشان کرد: بحث اصلی هدفمند کردن یارانه ها اینست که مردم پول گرفته شده را چطور خرج کنند.

مدیرکل صدا و سیما گلستان نیز از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به عنوان جراحی بزگر یاد کرد و گفت: این جراحی تبعات زیادی دارد و هیچ نگاه عقلانی اینگونه مصرف را در کشور تجویز نمی کند.

محمد علی احمدی افزود: این طرح اصلاح الگوی مصرف است و ما وظیفه داریم آنقدر دنبالش کنیم تا اجرا شود و باید یک کار مستمر باشد.

وی با اشاره به هوشمند کردن مصرف انرژی گفت: انرژی با این طرح کمتر قاچاق شد و باید جامعه را به سمتی ببریم که حفظ سرمایه های ملی یک عزم ملی تبدیل شود.

