به گزارش خبرنگار مهر در قم، سردار حسین سلامی بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) استان قم اظهار اشت: امروز انقلاب حالتی کاملاً تهاجمی و شاداب دارد و در افکار و اندیشه‌های مردم در اقصی نقاط جهان نفوذ کرده است.



وی با بیان اینکه قدرت نظام در مواجهه با توطئه‌های دشمنان افزایش می‌یابد، اظهار داشت: آمریکا و صهیونیست در این اواخر رزمایش‌های مختلف نظامی برگزار کرده و مدام در رسانه‌های خود جنگ روانی علیه ایران به راه انداخته بودند و با فشارهای سیاسی و افزایش تحریم‌های اقتصادی سعی در عقب نشاندن ایران در برابر خواسته‌های خود داشتند.



وی افزود: نظام جمهوری اسلامی با تدبیر مقام معظم رهبری که کانون جوشش حکمت الهی است، توانست با تسلط بر این فضا و اجرای برنامه‌های مختلف از قبیل برگزاری رزمایش، آرامش را به کشور هدیه کند.



سردار سلامی ادامه داد: امروز ایران به یک شاخص و الگو برای دیگر کشورها مبدل شده است به گونه‌ای که در انتخابات کشوری به مانند برزیل، حمایت از سیاست‌های ایران نقش تعیین کننده در کسب آرای بیشتر را دارد.



وی با تشریح وضعیت آمریکا، اظهار داشت: امروز آمریکا در مسئله فلسطین اشغالی، عراق و افغانستان درمانده است و این واقعیتی است که بر اساس وضعیت موجود قابل مشاهده است.



سلامی در ادامه گفت: رئیس جمهور ما در سازمان ملل با بیان مواضع نظام، منطق انقلاب را بر منطق غرب غلبه داد به گونه‌ای که رئیس جمهور آمریکا با حالتی افسرده، منفعلانه به دفاع از مواضع غرب پرداخت.



قم، این روزها نقطه تمرکز نگاه همه عالم شده بود



جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم قم از ولی امر مسلمین جهان اظهار داشت: قم، این روزها نقطه تمرکز نگاه همه عالم شده بود، قمی‌ها بخشی از تاریخ با عظمت اسلام را بر صفحه دل و ذهن همه عالم نوشتند.



وی افزود: مستکبرین که کمین کرده بودند تا بتوانند جشن شادی بگیرند، به واسطه این حضور ناامید شدند و یک لحظه منحصر به فرد در تاریخ به ثبت رسید.



سردار سلامی گفت: انقلاب در این سالها از گردنه‌های سخت و سنگین عبور کرده است و در نبردهای سهمگین موفقیت‌های بزرگی نصیب این انقلاب شده است.



وی با اشاره به فتنه 88 افزود: هدایت‌های حکیمانه خورشید انقلاب باعث شد فضای غبارآلود کشور به یک فضای شفاف و روشن مبدل شود و جبهه انقلاب مستحکم شد و ریشه‌های انقلاب در درون عمق بیشتری یافت.



جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به عملکرد سردار ابراهیم جباری در مسئولیت فرماندهی سپاه علی بن ابی طالب(ع) اظهارداشت: به دلیل ضرورتها و با توجه به توان و قابلیت‌ها، به ایشان مسئولیتی بسیار خطیر در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و حفظ و صیانت از چشمه جوشان حکمت الهی و عصاره معنوی انقلاب اعطا شده است.



وی در پایان افزود: به حکم فرمانده کل سپاه، سردار مهدی مهدوی نژاد به عنوان فرمانده سپاه علی بن ابی طالب(ع) معرفی می‌گردد.