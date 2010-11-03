به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اینکه در دورههای قبلی شورا طیفهای گوناگونی حاضر بودند، گفت: بی همتی و سستی پیمانکار، مترو اصفهان را در نزدیکی سی و سه پل زمین گیر کرده و اگر بحث انحراف مترو پیش نیامده بود تاکنون مترو شمال - جنوب اصفهان تکمیل شده بود.
وی در خصوص خرید واگن نیز گفت: از یک کارخانه چینی در این زمینه بازدید کردهایم و به دنبال طی مراحل بعدی هستیم.
رئیس شورای شهر اصفهان همچنین در خصوص آلودگی هوا در شهر اصفهان گفت: به صراحت اعلام میکنم صنایع سنگین در اصفهان برای شهر مشکل ایجاد میکند و برای رفع این آلودگی باید درصدی از بودجه خود را جهت توسعه فضای سبز در سطح شهر هزینه کنند.
رئیس شورای شهر اصفهان همچنین در خصوص توسعه پالایشگاه اصفهان گفت: پالایشگاه، خلاف قانون در داخل خود توسعه صورت داده و مسئولان استانی را در برابر عمل انجام شده گذاشتند و حداقل کاری که اکنون می توان انجام داد این است که با حل مشکل آب، فضای سبز در اصفهان را بیشتر توسعه دهیم تا قدری از مشکل آلودگی را پوشش دهد.
وی در پایان در خصوص احداث پاساژ در ایستگاه سابق مترو در خیابان چهارباغ بالا گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم پاساژی در آن محل احداث نمیشود.
رئیس شورای شهر اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود بر حاکمیت مردم در نظام جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: در قانون اساسی آمده است که در جمهوری اسلامی اداره کشور از راه انتخابات و با اتکا به آرای عمومی مردم صورت گیرد.
حاج رسولی ها با بیان اینکه قدرت اداره کشور در دست مردم است، خاطرنشان کرد: طبق فرموده رهبر کبیر انقلاب اسلامی "مجلس در راس امور است" و پس از آن ریاست جمهوری بالاترین مقام اجرایی کشور است که توسط مردم انتخاب میشود و پس از آن شوراها قرار میگیرند که آنان نیز منتخبان مردم هستند.
وی خاطرنشان کرد: اگر نحوه ارتباط این سه مجموعه زیبا طراحی شود، خروجی بهتری خواهد داشت.
وی به اهمیت حضور و فعالیت شوراهای اسلامی شهر اشاره کرد و افزود: در شهر اصفهان اگر شورای شهر نبود، 40 درصد پیشرفتهای فعلی تنها حاصل شده بود و برنامهریزی خوب و بلندمدت شوراها توانست این مهم را تحقق بخشد.
حاج رسولیها به اهمیت واگذاری امور به مردم اشاره و خاطر نشان کرد: اصل 44 میگوید کار را به مردم واگذار کنید و اگر مسئولیتهای محلی به آن محل و مردم واگذار نشود، ظلم آشکار است و بدون تردید اقتدار نظام با حاکمیت مردم در همه امور حتی امور محلی بالاتر میرود.
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