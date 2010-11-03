به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "یاسر عبد ربه" گفت: به نظرمی رسد که رژیم اسرائیل همگام با گروههای داخل آمریکا به مانورهای سیاسی دست می زند به این امید که نتایج انتخابات به گونه ای رقم زده شود که تعطیلی روند صلح را به دنبال داشته باشد.

وی افزود:اسرائیل هر ابزاری را برای نابودی روند سیاسی به کار می گیرد و اقدامات کنونی این رژیم از قبیل توسعه شهرک سازی، یهودی سازی بیت المقدس و تنگ کردن محاصره نوارغزه در راستای ممانعت از برقراری صلح در منطقه است.

دبیر کمیته اجرایی ساف تاکید کرد: نتایج انتخابات میاندوره ای آمریکا تاثیری در روابط فلسطینی ها با آمریکا ندارد و تعامل ما همانند قبل است.

شایان ذکر است هر چند مسئولان رژیم صهیونیستی از تایید آشکار جمهوریخواهان درآمریکا خوداری کرده اند اما حمایت خود از مخالفان" باراک اوباما "را نیز پنهان نکرده اند. جمهوریخواهان مخالف فشار اوباما برای قانع کردن اسرائیل در توقف شهرک سازی هستند.