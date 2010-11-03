دایی: هدف ما قهرمانی است/ از 24 امتیاز راضی نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در حاشیه نشست خبری عصر امروز چهارشنبه باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: از روزی که کار را با جدیت آغاز کردم به فکر قهرمانی بودم. امسال هدف‌مان قهرمانی در لیگ و جام حذفی است و تمام سعی‌مان را به کار می‌بریم که به این دو هدف بزرگ دست یابیم.

وی با بیان اینکه از روز نخست که کار را با پرسپولیس آغاز کرده است سایه حمایت کاشانی را نسبت به تصمیمات و برنامه‌هایش پشت سرش دیده است افزود: مطمئناً اگر یک تیم، تیم باشد می‌تواند خیلی کارها را انجام دهد. تا امروز همین حمایت‌ها باعث شده است بدون کوچکترین دغدغه کارمان را انجام دهیم.

سرمربی تیم پرسپولیس همچنین در خصوص آخرین وضعیت شیث رضایی اظهار داشت: هنوز تصمیمی در خصوص این بازیکن نگرفته‌ایم و باید بیشتر در این خصوص فکر کنم. ضمن اینکه معاوضه وی با حسن اشجاری یا بازیکن دیگر در برنامه ما وجود ندارد.

وی در مورد اینکه غیبت شیث و محرومیت بازیکنان دفاعی این تیم در بازی با نفت برای پرسپولیس مشکل ساز نخواهد بود افزود: ما در این بازی علی عسکر دفاع چپ‌مان را به دلیل حضور در تیم امید و محمد دفاع راستمان را به دلیل محرومیت در اختیار نداریم. ضمن اینکه در این چند روز به علت بدی وضعیت هوا تمرینات‌مان در سالن برگزار شد. اما مطمئن باشد بهترین نفرات به ترکیب تیم اضافه می‌کنم و روند گل نخوردن تیم را حفظ خواهیم کرد.

علی دایی در پایان گفت: از 24 امتیازی که تاکنون پرسپولیس کسب کرده است رضایت ندارم زیرا طبق برنامه ریزی من باید تا امروز حداقل 30 امتیاز می‌گرفتیم. اما مطمئن باشید در بازی‌های بعدی امتیازات از دست رفته را جبران خواهیم کرد.