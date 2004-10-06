مديركل دفتر وزارتي خرم استعفا كرد و رفت

مصطفي برزگرمدير كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" ، استعفاي اكبر اميد مقدم مدير كل دفتر وزارتي خرم را مربوط به بعد از استيضاح وزير راه دانست و گفت : با توجه به مسايلي كه درباره مقدم اين روزها مطرح بود و فشارهاي زيادي نيز متحمل شد، تصميم به استعفا گرفت.

وي در عين حال تصريح كرد: پس از استيضاح خرم از سوي مجلس، مقدم به اينجانب گفت كه ديگر در وزارت راه و ترابري نخواهم ماند.

اكبر اميد مقدم مديركل دفتر وزارتي احمد خرم وزير سابق راه و ترابري و مشاور فعلي رييس جمهور ديروز بعد ازظهر( سه شنبه) استعفاي خود را به احمد صادق بناب سرپرست فعلي اين وزارتخانه تقديم كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي "مهر"، در جلسه استيضاح احمد خرم وزير سابق راه و ترابري از سوي نمايندگان مجلس ازبرخي پرونده هاي اكبر اميد مقدم مديركل دفتر وزارتي خرم نظير پرونده قرارداد غير قانوني و ميلياردي حكيم شهر سالم( خدمات پزشكي فرودگاهها)، پرونده زميني در كمربندي تهران كه مورد ادعاي خانمي خارج از كشوراست و موضوع دخالت ايشان درباره زميني در آزاد راه تهران-شمال نام برده شد.

اين گزارش حاكيست، مقدم از جمله مديران وزارت راه و ترابري بوده كه در گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور در مجلس ششم مقصر اصلي شناخته شده است. همچنين در گزارش فوق به سوء مديريت و تخلفات گسترده در صنعت هوايي كشور اشاره شده است.

بنابراين گزارش، مقدم در طول 5/2 سال گذشته بيش از 67 بار به خارج از كشور سفر كرده است. به عبارت ديگر، رفت و برگشت هاي وي به خارج از كشور به 134 پروزا رسيده است.