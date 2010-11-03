به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در سخنانی اظهار داشت: مستکبران غربی به همراه اذناب داخلی خود در جریان فتنه پس از انتخابات به دنبال خدشه به کیان نظام اسلامی بودند.
وی افزود: به لطف الهی و با درایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و بصیرت مردم ایران اسلامی در طول یکسال گذشته نیروهای مومن و مخلص انتظامی، سیاسی و امنیتی توانستند همه برنامهریزیها و تلاشهای دشمنان اسلام و انقلاب را خنثی سازند.
استاندار قم خاطر نشان کرد: نیروهای بسیج و سپاه در نقش برآب کردن توطئههای دشمنان در جریان فتنه اخیر نقش کلیدی و حیاتی داشته و دارند و همچنان در برابر دسیسههای بدخواهان و مستکبران همچون کوهی استوار ایستادهاند.
وی همچنین تصریح کرد: عشق به ولایت و رهبری مدال افتخاری است برسینه همه سپاهیان انقلاب که همچون مشعلی فروزان، ایشان را در تنگناهای پرپیچ و خم و وهمآلود فتنهها هدایت و راهبری میکند.
استاندار قم در ادامه به زحمات فرمانده سپاه استان قم در یکسال گذشته اشاره کرد و گفت: سردار جباری به عنوان یک بسیجی مخلص در لباس مقدس سپاه یعنی لباس افتخار، شرافت، عزت و سربلندی، خدمات ارزشمندی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ارائه کرده است.
وی افزود: یک سال گذشته، سالی پرتلاطم و پرچالش برای همه کشور بویژه استان قم بود زیرا که فتنه گران کانون هدف خودشان را قم قرار و برنامه ریزی های بسیاری را انجام داده بودند که به واسطه تلاشهای مجدانه فرماندهانی همچون سردار جباری این توطئهها خنثی شد.
موسیپور در پایان برای سردار مهدوینژاد در این سمت آرزوی توفیق و خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی کرد.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم نقش بسیج و سپاه پاسداران در خنثی سازی فتنههای دشمنان را مهم و کلیدی توصیف کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در مراسم تودیع و معارفه فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) قم در سخنانی اظهار داشت: مستکبران غربی به همراه اذناب داخلی خود در جریان فتنه پس از انتخابات به دنبال خدشه به کیان نظام اسلامی بودند.
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