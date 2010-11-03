به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه نخستین اجلاس بین المللی کشورهای اسلامی در بیمارستان رضوی مشهد افزود: باید توجه داشته باشیم که کشورهای اروپایی و آمریکایی سرمایه های عظیم میلیارد دلاری را در حوزه پزشکی و گردشگری سلامت داشته اند و به همین علت هم توانسته اند بیماران را از سراسر جهان به سمت خود جذب کنند و اگر هر یک از کشورهای اسلامی مثل ایران، ترکیه و مالزی بخواهند تک تک در این رقابت جهانی شرکت کنند به توفیق نمی رسند.

وی گفت: راه حل این است که همه کشورهای اسلامی با یک نگاه مشترک و برنامه ریزی مشترک این مسیر را طی کنند.

نهاوندیان با بیان اینکه برای موفقیت در عرضه گردشگری سلامت نیازمند رعایت چهار اصل اساسی هستیم، افزود: اول اینکه عزم و اراده لازم را برای توسعه این بخش داشته باشیم. نکته دوم این است که بحثهای کارشناسی این کنفرانس که در بیانیه پایانی آن نمود پیدا کرد باید پیگیری شود و برای هر یک از بندهای آن باید یک متولی و مسئول پیگیری تعیین شود.

وی ادامه داد: سوم اینکه اجرای این مصوبات نیازمند برنامه ریزی است به همین علت باید رویکرد برنامه ریزی را بین کشورهای اسلامی تقویت کنیم و در همین مسیر توجه به ایجاد بانک اطلاعات بیمارستانهای کشورهای اسلامی نیز لازم است و باید این موضوع را پیگیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: همه این امور زمانی به نتیجه می رسد که کشورهای اسلامی تصور نکنند که پیشرفت کشور مسلمان دیگر در حوزه گردشگری سلامت به ضرر اوست و باید آن را تخریب کند. اگر این نگاه رقابتی و مخرب را سرلوحه برنامه ریزی هایمان قرار دهیم به خطا رفته ایم و اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم که در نهایت ما را به هیچ هدف مشخصی نمی رساند. این راه را همه کشورهای اسلامی باید با هم طی کنند.

وی تاکید کرد: خدمات پزشکی مقدس است چون با جان انسانها سر و کار دارد و حافظ ارزشمندترین آفریده خداست به همین علت توسعه گردشگری سلامت از طریق کشورهای اسلامی بهترین زمینه را برای ارائه سایر پیامهای معنوی نیز بین کشورهای اسلامی و در سراسر جهان فراهم می کند.