56 درصد از اراضی استان زنجان ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت سعادتی ظهر چهارشنبه در گردهمایی منطقه ای روسای ادارات ممیزی اراضی 16 استان کشور با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی باید با جدیت صورت بگیرد افزود: یک میلیون و 137 هزار هکتار مرتع و بیش از 97 هزار هکتار جنگل در استان وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه 15 هزار و 800 هکتار دیگر از اراضی ملی استان برای توسعه جنگل ها در نظر گرفته شده است ادامه داد: زنجان، طارم و ماهنشان، تنها مناطق استان هستند که هم اکنون در آنجا جنگل وجود دارد.

سعادتی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی برای مقابله با تعدی به اراضی ملی افزود: تاکنون یک میلیون و 100 هکتار از اراضی ملی استان، سند دار شده است که امیدواریم با رفع مشکلات موجود، برای بقیه زمین های باقی مانده نیز بتوانیم سند دریافت کنیم.

مدیرکل امور جنگل ها، منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان به خلع ید و رفع تصرف بیش از 9 هزار هکتار از اراضی ملی استان در چهار سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: در همین مدت، از 88 مورد باغ، قلع بنا شد و 334 دستگاه ماشین آلات سنگین نیز توقیف گردید.