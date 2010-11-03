به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: در میان تقویم‌ کشورها ، روزهایی هستند که از مصادیق بارز «نقطه عطف» و عبور از ظلمات الی النور به حساب می‌آیند.

این پیام می افزاید:۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۸ و تسخیر لانه جاسوسی امریکا به مثابه یکی از همین مصادیق، برگی زرین، مقطعی حساس و مناسبتی پرخاطره در کشور ما و تبلور اراده جمعی ملتی با هدف احتراز و بیزاری از نا عدالتی های اجتماعی و انسانی در تمامی جهان است.

استاندار مازندران و نماینده ولی فقیه در مازندران می افزایند: تسخیر لانه جاسوسی خروشی آگاهانه بود که، هم چون خونِ جاری در رگ های جامعه، حیات واقعی ملت ما را تضمین کرد، به دل های مؤمنان قوّت بخشید و غروری مقدس و حماسه آفرین را در آنان زنده ساخت.

در ادامه این پیام تصریح شد: حماسه داشجویان در این روز ثابت کرد که ابرقدرت ها از درون پوچ و پوشالی اند. آری، در ۱۳ آبان وحدت کلمه معنا، تکیه بر قدرت ایمان جلوه گر و قدرت رهبری دینی بار دیگر تجربه شد. این روز پرشکوه و ماندگار هرگز فراموشمان مباد.

طبرسی و طاهایی خاطرنشان کردند: امروز که مستکبران عالم با اتخاذ شیوه های نوین استعمار و استضعاف فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و بکارگیری روش های جدید نفوذ در جامعه مسلمانان موسوم به پدیده جنگ نرم سعی در تضعیف وحدت و ایجاد بی هویتی فرهنگی، ملی و اسلامی ما را دارند، بی تردید دانشجویان و دانش آموزان انقلابی ایران با گوش جان سپردن به رهنمود های داهیانه مقام معظم رهبری و شناخت فن آوری های نوین همواره در برابر خدعه ها و نیرنگ های اردوگاه استکبار جهانی به رهبری امپریالیسم امریکا با هوشیاری ایستادگی خواهند نمود.

رجاء واثق داریم، مردم مومن و ولایی مازندران بویژه دانش آموزان و دانشجویان بصیر این استان با پیروی از منویات و رهنمودهای رهبری برجسته و ولی زمان حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله العالی)، همچون همیشه با حضور در راه پیمایی روز ۱۳ آبان ، پیام آزادگی و استکبار ستیزی را به گوش جهانیان می رسانند.

این جانبان ۱۳ آبان ماه، تسخیر لانه جاسوسی امریکا به دست دانشجویان خط امام (ره)، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز را به عنوان سندی درخشان در تاریخ آزادیخواهی و دین پروری ملت مسلمان ایران به آحاد جامعه انقلابی و ولایی تبریک می گوییم.

ایمان متقن داریم که آیندگان با تامل در حرکت های تاریخی انقلاب اسلامی ایران که با هدایت امام راحل (ره) بنیان نهاده شد و بیرق آن توسط مقام معظم رهبری در طول و عرض زمان برافراشته خواهد ماند راه و رسم استکبار ستیزی و انقلابی زیستن را تداوم بخشند.