به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستمعلی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با مدیران روابط عمومی فرمانداری ها که در خصوص سفر سوم هیئت دولت تشکیل شد، گفت: سفر سوم دولت به استان نسبت به سفرهای گذشته یک ویژگی تازه دارد و آن حضور و استقرار وزرا در شهرستانهاست.

وی تصریح کرد: بار اطلاع رسانی و هماهنگی سفر سوم هیئت دولت به طور گسترده بر عهده روابط عمومی فرمانداری هاست

ودر این خصوص می توانند از کلیه دستگاههای اجرایی یاری بگیرند.

رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مازندران با بیان اینکه تقویت و را ه اندازی سایت ها ووب سایت ها و اطلاع رسانی به روز ازجمله راههای ارتقاء سطح روابط عمومی ها است، افزود: روابط عمومی ها باید مجهز به ابزار تبلیغاتی نوین باشند.

رستمعلی گفت:هر سازمان و ارگانی باید نگاه ویژه به آرشیو مستندات خود داشته باشد، چرا که ثبت و ضبط لحظات خدمت بطور تاریخی باقی می ماند.

وی با بیان اینکه ارتباط مثبت و تعامل با رسانه ها از وظایف روابط عمومی هاست، خاطرنشان کرد: روابط عمومی ها و رسانه ها دو بازوی تبلیغاتی موثردر جهت اطلاع رسانی هنرمندانه است.

شعبانعلی واحدی، مدیرکل دفتر امور ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری نیز با اشاره به اینکه اساسی‌ترین و اصلی ترین پل ارتباطی بین مدیران و مجموع کارکنان و مخاطبان روابط عمومی ها هستند، گفت: این واحد چراغ هدایتگر هر مجموعه سازمانی‌ است.

واحدی، اطلاع‌رسانی به روز را یکی از وظایف مهم روابط عمومی‌ها دانست و افزود: اگر کارکنان این مجموعه از کارآمدی لازم برخوردار باشند، بسیاری از مشکلات دستگاه‌های مرتفع خواهد شد.

وی تهیه برنامه مدون و هدفمند در جایگاه اداری، تهیه مقالات مطلوب ، انعکاس تجربه موفق به سایر همکاران، مستندسازی فعالیت‌های فرمانداری، تنظیم منشور اخلاقی، هماهنگی با واحدهای تابعه به ویژه بخشداران، اجرای سیاست‌های کلان دولت و مقام ارشد استان و شهرستان در قالب برنامه‌های مشخص با رعایت اصول اخلاقی، ارائه مشاوره سالم و ارتقا جایگاه روابط عمومی را از دیگر وظایف روابط عمومی فرمانداری‌ها دانست.

واحدی افزود: روابط عمومی‌ها بایست با دانش و آگاهی کامل و برنامه‌ریزی درست، آمار صحیح و به موقع از عملکرد خویش ارائه دهند.

دراین جلسه به مشکلات و عملکرد دفاتر روابط عمومی ها، بررسی سایت ها و وب سایت ها و ارائه پیشنهادات در جهت تسریع در اطلاع رسانی در فرمانداری ها پرداخته شد.