به گزارش خبرنگار مهر در رشت، عباس پالیزبان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری این استان مهمترین اهداف و برنامه های تحول ساختار تشکیلاتی کمیته امداد را تبیین کرد و افزود: توسعه مردمی کمیته امداد، جوان گرایی و بهره گیری از امکانات و تکنولوژی های بروز در روشها و شیوه های کاری سه عنصر اساسی در تغییر ساختار تشکیلات کمیته امداد است که مقام معظم رهبری از این نهاد مطالبه کرده است.

وی با بیان اینکه مراحل تدوین، برنامه ریزی و مطالعه طرح تحول ساختاری کمیته امداد در مدت سه سال انجام شده است، مهمترین دلیل این مطالعه طولانی را رسیدن به وضعیت مطلوب با حداقل اشکالات و حداکثر اجماع عمومی عنوان کرد و اظهارداشت: برای تعالی در عرصه خدمت رسانی به اقشار کم بضاعت جامعه به ناچار باید در شیوه ها، ساختار و تشکیلات بازنگریجدی شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان و عضو تیم مطالعاتی طرح تحول ساختار تشکیلاتی کمیته امداد، اجرای این طرح را راهکار مناسبی برای تقویت نیروها، ارتقاء سطح علمی و افزایش تعهد و تخصص عنوان کرد و یادآور شد: آنچه که در تحول ساختاری پیش بینی شده، رسیدن به پویایی است و تغییر ساختار تنها یک ابزار و وسیله برای رسیدن به اهداف کمیته امداد برای خدمت رسانی، فقر زدایی، توانمند سازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقشار آسیب پذیر جامعه است.