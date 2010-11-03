ادبیات مقاومت ریشه در ادبیات دینی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد حسینی در پیامی به نخستین کنگره شعر مقاومت و پایداری بین ملل اسلامی در آذربایجان غربی که توسط امیر احمدی، مشاورعالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز به کار این کنگره در محل تالار شمس ارومیه، قرائت شد، آمده است: ادبیات مقاومت ریشه در ادبیات آئینی و دینی ما دارد و از محبان امیرالمومنین(ع) به یادگار مانده است، شعر پارسی نیز از آغاز شعر مقاومت بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی زیباترین چهره خود را در دنیا به نمایش گذاشته است.

در ادامه پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به کنگره شعر مقاومت و پایداری بین ملل اسلامی آمده است: مقاومت در قاموس زندگی انسانها نمود شعر بوده و بیان شعر مقاومت یعنی بیان زندگی، انسان عصاره مقاومت است، ذات شعر مقاومت چهره ای لطیف، احساسی و حماسی دارد.

حسینی همچنین در این پیام آورده است: شعر مقاومت را اگر رجز بخوانیم بیهوده نخوانده ایم، عاشورا تجسم شعر مقاومت است بطوریکه شکوه مند ترین شعر مقاومت را در کلام سیدالشهداء می بینیم.

وی در بخش دیگری از پیام خود ضمن تقدیر از برگزاری این کنگره افزوده است: از دست اندرکاران این محفل و استادان شرکت کننده در آن سپاسگذارم و از شاعران جوان نیز سپاس ویژه دارم گرچه دل به السابقون می سپارم.

کنگره شعر مقاومت و پایداری بین ملل اسلامی از امروز به مدت سه روز در محل تالار شمس ارومیه با حضور 115 شاعر برجسته داخلی و خارجی و سیمین دخت وحیدی، موسوی گرمارودی و مقامات کشوری و استانی در حال برگزاری است.