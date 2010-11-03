به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار تعدادی از اساتید دانشگاه درباره لزوم اسلامی کردن دانشگاهها گفت: تعلیم و تعلم باید برای رضای خدا باشد یعنی اگر انسانی معلم یا متعلم است که می خواهد کاری انجام دهد، این کار را نباید آلوده کند، بلکه باید برای رضای خدا چیزی را یاد بگیرد و به دیگران یاد دهد.

وی با بیان اینکه دانشگاههای ما غرق در علوم اسلامی هستند اما نمی دانند از کجا علم را باید یاد بگیرند بر لزوم اسلامی شدن دانشگاهها تصریح کرد: لاشه علم را به صورت کتابهای درسی در آوردند، این لاشه که اسلامی و غیراسلامی ندارد الان هم کسی قرآن را لاشه کند همانند کتاب های عربی می شود و دیگر کتاب دینی نخواهد شد.



این استاد برجسته حوزه با تأکید بر این نکته که دانش حرف اول را در دانشگاهها می زند، بیان کرد: عنصر محوری دانشگاه علم است اگر علم اسلامی شد دانشگاه هم اسلامی می شود.

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر راه اندازی کرسی های آزاد اندیشی، جمعی از اساتید بسیجی دانشگاه تربیت معلم با حضرت آیت الله جوادی آملی در خصوص جایگاه علوم انسانی و نقش آن در اسلامی شدن دانشگاهها دیدار کردند.