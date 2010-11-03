به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در نشست خبری عصر امروز باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: متاسفانه در پرداخت بدهی‌های پرسپولیس سلیقه‌ای عمل شده است. عده‌ای را که دوست داشتند دادند و بقیه را ندادند. نمی دانم به چه دلیل این خانم‌ها و آقایان اولویت پرداخت بدهی بودند. به همان دلیل اولویت را تیم فوتسال قرار می‌دادند تا از ما امتیاز کسر نشود و جریمه نشویم. قطعاً‌ در آینده این بدهی 2 میلیونی را هم به لیست بدهی‌های ما اضافه خواهند کرد.

وی اضافه کرد: 130 میلیون بابت ورودی و 60 میلیون بابت ثبت نام بازیکنان پول پرداخت کرده‌ایم و پس از قهرمانی هم علی سعیدلو دوست داشت به ما 50 میلیون پاداش دهد. فدراسیون در مجموع در این شرایط 6/3 میلیارد پول ورودی از تیم‌ها گرفته است و هزینه‌های جاری مانند هزینه ورزشگاه آزادی، حراست و مسائل دیگر را ما می‌دهیم. آقایان می‌رفتند به جای کسر امتیاز از ما 50 میلیون را هم به 700 میلیون بدهی دیگر ما اضافه می‌کردند و با پرداخت پول فوتسال نه ما را تهدید می‌کردند نه امتیاز کسر.

سرپرست باشگاه پرسپولیس افزود: این درست نیست که تیمی زحمت بکشد و کار کند و به خاطر بدهی‌های سال‌های گذشته امتیاز از ما کسر شود در حالی که تمام منابع درآمدی ما در اختیار فدراسیون است و آنها می‌توانستند ابتدا بدهی‌های مهم را پرداخت کنند. مسئولان فدراسیون با کدام اولویت ابتدا پول بعضی از خانم‌ها و آقایان را پرداخت کردند که شکایت‌شان باعث کسر امتیاز پرسپولیس نمی‌شود.

وی در این خصوص تاکید کرد: ما اگر پول داشتیم خودمان جریمه‌مان را پرداخت می‌کردیم. روزی می‌شود که در حساب پرسپولیس حتی هزار تومان پول هم وجود ندارد. ما با این همه زحمت امتیاز کسب می‌کنیم . خب بیایند این 24 امتیاز را هم کسر کنند. این درست نیست در حالی که پول حق بلیت فروشی پنج بازی اخیرمان را پرداخت نکرده‌اند. ما را جریمه می کنند من مخالف این نیستم که از پول بلیت این بازی‌ها بدهی این بازیکنان جوان فوتسال را بدهند. شما که پارسال یک میلیارد پرداخت کردید من گله نکردم این هم روی آن کسرها.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه پرسپولیس امتیاز تیم فوتسالش را به مبلغ 400 میلیون به یکی از تیم‌های شهرستانی واگذار کند اما به خاطر اینکه تهران در این مسابقات تیم داشته باشد این کار را نکرد، اضافه کرد: این تیم با کمک معصومی به لیگ برتر آمد و با 169 میلیون تومان در سال اداره می‌شود.

وی افزود: شما بروید ببینید چند تیم در کمیته انضباطی پرونده دارند اما در حالی که بدهی طلبکاران‌شان پرداخت نشده همچنان اجازه بازی به آنها داده می‌شود؟

کاشانی همچنین تاکید کرد: پرسپولیس تیم خصوصی و شخصی نیست و برای مردم است. از همه مسئولان خصوصاً آقایان کفاشیان و نبی می‌خواهم نامه‌ای را که قصد امضای آن را دارند مفادش را با دقت بیشتری بخوانند. ما خوشحال می‌شویم مشکل مالی چند جوان برطرف شود اما چرا بدهی‌های پیروانی، کماسی، سعداوی، پتروویچ و ... که مربوط به سال 87 بوده را پرداخت نکردند و از محل درآمدهای باشگاه که حق پخش، بلیت فروشی و تبلیغات محیطی است و تمام آن در اختیار سازمان لیگ بوده و هیچ چیز به پرسپولیس داده نمی‌شود، ابتدا بدهی این افراد را پرداخت نکردند و پول نفراتی را دادند که می‌توانستند دیرتر آنها را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه مگر باشگاه پرسپولیس غیر این موارد منبع درآمد دیگری دارد، افزود: ما امروز با شما درد دل کردیم. همان طور که اعتقاد دارم می‌توان با فوتبال به بهشت رفت، با قلم هم می توان به بهشت رفت.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسید انتظارات از شما برای قهرمانی مجدد پرسپولیس در مسابقات امسال زیاد است، اظهار داشت: اگر نتوانیم امسال با پرسپولیس جام بیاوریم همان طور که علی دایی گفت شاید به عنوان اولین مدیر ایرانی هاراگیری کنم تا علی دایی به آرزویش برسد. طبیعتاً با توجه به اینکه ما علی دایی یکی از بهترین مربیان ایرانی را در اختیار خوردبین با تجربه چند ساله در راس کادر سرپرستی قرار دارد و بازیکنان خوبی را نیز به خدمت گرفته، درست نیست کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیریم و باید امسال قهرمان شویم.

وی با بیان اینکه باید به مرور زمان نقاط ضعف را برطرف کنیم، اضافه کرد:‌ برای انجام یک کار اصولی نیاز به یک دوره زمانی چهار ساله است. ما فصل قبل با کمک خدا و اهل بیت قهرمان شدیم و به این موضوع افتخار می‌کنیم یک جام از دو جام مهم فوتبال ایران را به دست آوریم اما بعضی از دوستان می‌خواستند این قهرمانی را لوث کنند.

وی اضافه کرد: من معقتدم علی دایی را خدا دوست دارد. برای نمونه در این چند روز که پس از شکست پرسپولیس از استقلال هجمه‌های زیادی علیه این مربی بود ناگهان مجله وردساکر آلمانی دایی را به عنوان یکی از 50 بازیکن برتر جهان مطرح کرد. این لطف خداست و با هیچ مبلغی نمی توان آن را به دست آورد. علی کریمی یک روز گفت انگار خدا علی کریمی را بغل کرده است. من این موضوع را قبول دارم که خدا به علی دایی لطف دارد. شاید قابلیت‌های او بیشتر بوده که خدا امروز بیشتر به او توجه می کند.

کاشانی با تاکید بر اینکه پس از قهرمانی پرسپولیس در سوم خرداد امسال در فاصله 23 روز تا آغاز مجدد تمرینات این تیم روزهای بسیار سختی را سپری کرده است، اظهار داشت: علی دایی پس از یک سال 15 روز به مرخصی رفت اما ما هر روز 10 یا 20 بار در ساعت‌های مختلف با او تماس می‌گرفتیم تا جذب بازیکنان با هماهنگی کامل انجام شود. فکر می‌کنم اگر خانم علی دایی اسلحه داشته باشد با تیر مرا بزند زیرا مسافرت آنها را خراب کردیم.

وی اضافه کرد: پس از آن ما اردوهای خوبی را در سرعین، آلمان، مشهد و کیش برگزار کردیم و تمام برنامه‌های‌مان برای آماده سازی تیم برنامه ریزی شده بود. همچنین از امروز می‌دانیم از 11 تا 18 دی به اردوی ترکیه خواهیم رفت و اواخر دی‌ماه هم یک بازی تدارکاتی خوب که شاید منجر به خداحافظی کریم باقری از فوتبال باشگاهی شود را برگزار کنیم.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه کسب 24 امتیاز و 19 گل زده در این شرایط و با توجه به آماده سازی خوب تمام تیم‌ها بسیار سخت بوده است افزود: ما در سایه مدیریت دایی کمک‌های خوردبین و عنایت‌های خداوند و ائمه اطهار نتایج خوبی را کسب کردیم اما هنوز به شرایط ایده‌آل نرسیده‌ایم. انتظار از پرسپولیس با توجه به داشته‌هایش بسیار بالاست و اگر دو شکست ما برابر ملوان و استقلال اهواز اتفاق نمی‌افتاد امروز با 30 امتیاز راحت‌تر بازی‌های بعدی را ادامه می‌دادیم. اما هنوز همه چیز تمام نشده و در بازی‌های پایانی لیگ با کسب نتایج مطلوب امتیازات از دست داده گذشته را جبران می کنیم.

وی در مورد تشکیل تیم "ب" پرسپولیس گفت: شما نگاه کنید مولر بازیکن مطرح فوتبال آلمان در تیم "ب" بایرن مونیخ بازی می کرد و کم کم خود را به تیم اصلی رساند. تیم "ب" باید وجود داشته باشد تا بازیکنان مصدوم پس از طی دوران نقاهت و قبل از حضور در تیم اصلی در تیم "ب" توانایی‌هایشان را به دست آوردند. اما متاسفانه در کشور ما هنوز این قانونی جاری و ساری نشده است.

کاشانی در پایان گفت: ما امسال با رویکرد جدید و برنامه ریزی خوب علی دایی حسین عبدی را به عنوان مدیر تیم‌های پایه انتخاب کردیم البته رویکردمان در رده‌های پایه قهرمانی نیست و تنها می خواهیم هر ساله بازیکنان شایسته‌ای را از این تیم‌ها به تیم اصلی منتقل کنیم. این الگوی خوبی می‌تواند برای همه تیم‌ها باشد زیرا در گذشته علی دایی با توجه به تیم‌های رده پایه باشگاهی که در آن فعالیت داشت نفراتی همچون انصاری فرد، زنیدپور و ... به فوتبال ایران معرفی کرد.