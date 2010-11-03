1300 واحد تولیدی صنایع تبدیلی بازسازی و نوسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علیرضا پوربصیر با بیان این خبر افزود: به منظور بازسازی و نوسازی واحد های شالیکوبی، پسته پاک کنی، کشتارگاه طیور، بسته بندی خرما، فراوری زیتون و انبار های نگهداری سیب زمینی به تفکیک استان به طور جداگانه برنامه ای ارائه شده است. در این برنامه برای ساماندهی ، بازسازی و نوسازی یک هزار و 289واحد تولیدی صنایع کشاورزی سه هزار و 585 میلیارد ریال تسهیلات برآورد شده است.

وی با اشاره به اینکه صنایع تبدیلی کشاورزی محل بروز هم افزایی صنعت و کشاورزی است یادآورشد: این صنعت نقش مهمی در تامین امنیت غذایی، اشتعالزایی، عمران و توسعه مناطق به ویژه در روستاها را دارد . این موضوع باعث توزیع بهتر درآمد و رفاه و در نتیجه برقراری عدالت اجتماعی می شود. بنابراین، توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی یکی از محورها و زیرشاخه های اولویت های صنعتی به شمار می رود.

به گفته وی در حال حاضر صنایع غذایی 16.4 درصد از کل صنایع کشور را شامل می شود. علاوه بر آن 15 درصد اشتغال ، 17درصد سرمایه گذاری و 9.3 درصد ارزش افزوده متعلق به این بخش است، ارزش افزوده صنایع غذایی و آشامیدنی به قیمت جاری ، سومین رتبه را در سهم ارزش افزوده صنایع دارد.

مهندس پوربصیر با بیان اینکه در تولید محصولات خام کشاورزی، ایران در بین کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی از نظر میزان تولید برنج ، جو، سیب زمینی و چغندر قند دارای رتبه دوم، ذرت و حبوبات دارای رتبه سوم و گندم دارای رتبه چهارم است خاطر نشان کرد: در حال حاضر کشور از نظر میزان تولید پسته ، زعفران و انار دارای مقام اول در جهان، خرما دوم ، سیب سوم، انگور ششم، زیتون هفتم، از نظر میزان تولید محصولات باغی جز 10 کشور اول جهان و مقام اول در خاورمیانه و از نظر تنوع تولید محصولات باغی سومین کشور جهان است.

وی ادامه داد: از نظر میزان تولید گوشت مرغ در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی رتبه اول و از نظر تولید شیر رتبه سوم و از نظر محصولات شیلاتی مقام سوم را داراست.

مدیر کل دفتر امور صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت : در افق برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی می‌شود وضعیت کلان تولیدات بخش کشاورزی شامل تولیدات زراعی، باغی، دامی و شیلات در حدود 143 میلیون تن باشد که میزان تولید این محصولات به ترتیب 93، 29، 18 و 1 میلیون تن خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه درحال حاضر ظرفیت صنایع موجود براساس جذب ماده خام برای این محصولات برابر با 102 میلیون تن است افزود : در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی برای برخی محصولات ظرفیت سازی بیش از نیاز است اما در برخی از محصولات دیگر برای رسیدن به حد مطلوب هنوز امکان ظرفیت سازی بویژه در زمینه درجه بندی و بسته بندی میوه و سبزی، سردخانه و انبار وجود دارد.

به گفته این مدیر جمع ظرفیت پیش بینی شده صنایع جدید تا پایان برنامه برابر با 24 میلیون تن جذب ماده خام بوده که میزان ظرفیت صنایع تبدیلی زراعی، باغی، دامی و شیلاتی به ترتبب 10، 8.3، 1.2 و 0.6میلیون تن و 2.8میلیون تن نیز برای توسعه صنایع تبدیلی براساس استعدادهای خاص هر منطقه مثل تولید عرقیات گیاهی، کودهای بیولوژیک و... در نظر گرفته شده است.

وی در پایان افزود: به منظور رسیدن به این هدف نیازمند ایجاد به طور متوسط چهار هزار و656 واحد صنایع تبدیلی با سرمایه گذاری 45 هزار و 71 میلیارد ریال و اشتغال زایی 88 هزار و 646 نفر است.