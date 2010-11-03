رژیم صهیونیستی فعالیت جاسوسی گسترده ای در لبنان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازشبکه المنار، "حسین الحاج حسن" از لبنانی ها خواست که مانع دخالتها و تحرکات آمریکا در کشورشان شوند.

وزیر لبنانی تاکید کرد: تلاشهای عربی و لبنانی درباره مسایل متعدد از جمله شاهدان دروغین و حکم احتمالی دادگاه ترور حریری وجود دارد.

الحاج حسن تصریح کرد: تلاشهایی که از سوی برخی دوستان برای حل بحران لبنان صورت می گیرد با واکنشهای کارشکنانه آمریکا روبرو می شود.

وی اظهار داشت: وقایع کنونی لبنان با هدف محاصره مقاومت و خدشه وارد کردن به وجهه آن و افزایش فشارها برای تحقق آنچه با ابزار مختلف از انجامش عاجز بودند، است.

این وزیر لبنانی با اشاره به سخنان اخیر"بلگرینی" مبنی براینکه همه اطلاعات یونیفل به رژیم صهیونیستی می رسد، گفت: اینکه واکنشی ازسوی گروه چهارده مارس دراین موضوع وجود ندارد، شگفت آور است.

الحاج حسن تاکید کرد: رژیم صهیونیستی فعالیت جاسوسی گسترده ای که همه لبنان را شامل می شود دارا می باشد و از همه جزئیات مسایل کشور آگاه است زیرا اطلاعات همه پرونده ها مدت زیادی است به اسرائیل می رسد.