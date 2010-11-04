55 درصد سرقتها دله دزدی است / مال خرها باید ریشه کن شوند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه مجرمین این جرایم اکثرا از معتادانی هستند که برای تهیه مخارج اعتیاد خود حتی به لوازم منزل خود رحم نمی کنند اظهار داشت: با توجه به اینکه سرقت بعد از جرایم مواد مخدر در ردیف دوم ناهنجاریهای اجتماعی قرار دارد وجود این آسیب علاوه بر آنکه به امنیت اجتماعی لطمه می زند باعث کاهش اعتماد اجتماعی نیز می شود.

عضو گروه هم اندیشان پلیس پیشگیری و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: خوشبختانه با توجه به تخصص و تسلط پلیسهای تخصصی در کشف سرقتهای سازمان یافته و مسلحانه در کوتاهترین مدت ممکن از آمار این گونه سرقتها به طور قابل توجهی کاسته شده است.

ابهری اضافه کرد: این افرد که بیشتر معتاد هستند لوازم مسروقه را با قیمتهای بسیار ارزان به مالخرها می فروشند و با توجه به نقش مالخرها در گسترش سرقتها مبارزه با این گروه می تواند در ریشه کنی این سارقین و به طور مستقیم بر کاهش سرقت موثر باشد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: ایجاد امکانات ترک اعتیاد برای معتادین، استفاده از وسایل ایمنی در منزل و خودرو از یک طرف و شناسنامه دار کردن مجرمین سابقه دار از سویی دیگر بر کنترل این جرایم تاثیرگذار است.

ابهری تاکید کرد: همچنین اقدامات نهادهای انتظامی و قضایی، کنترل نامحسوس آنها و برگزاری آموزشهای فنی و حرفه ای برای اشتغالزایی آنها می تواند راهکارهایی باشد که در کوتاه مدت از آمار سرقت به طرز چشمگیری بکاهد.