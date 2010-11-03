به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: تشریففرمایی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرماندهی معزز و معظم کل قوا به جایگاه علم و اجتهاد و شهر شهادت و پایمردی، استان مقدس قم که با استقبال بینظیر مردم ولایتمدار از مولا و مقتدایشان همراه بود و با برکات معنوی و مادی بیشماری همراه گشت باعث سرافرازی امت اسلامی و مردم قهرمان قم که در طول تاریخ اسلام و عصر انقلاب اسلامی همیشه بهعنوان پرچمداران قیام و استقامت و حامیان جان بر کف ولایت و پیشگامان خط سرخ شهادت مطرح بودهاند، گردید.
در ادامه اطلاعیه آمده است: این تنها یک استقبال باشکوه و عظیم مردمی از رهبر عزیزشان نبود که تجدید بیعتی ماندگار برای آحاد مردم قم و روحانیت پرافتخار از پایگاه فقه شیعه با ولیامر مسلمین و نایب بر حق مهدی صاحبالزمان، مولای شیعیان و عرض ارادت به ساحت روحانی و قدسی حضرت ولیعصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) بود که باعث یأس فتنهگران و دلسردی دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی گشت، مرحبا به مردم ودرود بر رهبر نورانی آنان که اینچنین به هدایت جامعه جوانان، ایثارگران، هنرمندان، کارگران، روحانیت معظم و... پرداختند که امید است بیان سراسر نور ایشان سرلوحه عمل همگان گردد.
در بخش دیگری از اطلاعیه بیان شده است: قم پرافتخار هیچگاه خاطره حلاوتبخش این سفر پر خیر و برکت را از یاد نخواهد برد و همیشه بر خود خواهد بالید که چنین افتخاری نصیب مردم این خطهی مقدس گشت و افتخار میزبانی نایب امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را داشته است.
در پایان این اطلاعیه آمده است: مجمع فرماندهان ومسئولین لشکر17 علی بن ابیطالب (علیه السلام) در دوران دفاع مقدس ضمن سپاس بیکران به درگاه الهی و تبریک این حماسه و حضور پرشور مردمی و قدردانی از بذل عنایات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به این استان و مردم شهید پرور؛ مراتب تبعیت و تقدیر خود را از فرمایشات و راهکارهای ایشان اعلام داشته و به مسئولین و حوزویان در اجرای دستورات و تحقق منویات معظمله تأکید مینماید.
باصدور اطلاعیهای بیان شد:
استقبال بینظیر از رهبر تجدید بیعتی ماندگار برای مردم قم و روحانیت بود
قم - خبرگزاری مهر: مجمع فرماندهان و مسئولین لشکر 17 علی بن ابیطالب(ع) در دوران دفاع مقدس با صدور اطلاعیهای استقبال بینظیر از رهبر معظم انقلاب را بیعتی ماندگار برای مردم ولایتمدار قم و روحانیت عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این اطلاعیه آمده است: تشریففرمایی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و فرماندهی معزز و معظم کل قوا به جایگاه علم و اجتهاد و شهر شهادت و پایمردی، استان مقدس قم که با استقبال بینظیر مردم ولایتمدار از مولا و مقتدایشان همراه بود و با برکات معنوی و مادی بیشماری همراه گشت باعث سرافرازی امت اسلامی و مردم قهرمان قم که در طول تاریخ اسلام و عصر انقلاب اسلامی همیشه بهعنوان پرچمداران قیام و استقامت و حامیان جان بر کف ولایت و پیشگامان خط سرخ شهادت مطرح بودهاند، گردید.
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