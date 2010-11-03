به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز چهارشنبه در جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان خراسان شمالی افزود: برای غلبه بر هجمه فرهنگی دشمنان باید ارزش‌های متعالی‌تری را به مردم و جامعه بشری معرفی کنیم، هیچ ارزشی متعالی‌تر از فرهنگ انتظار، امامت و ولایت نیست.



رئیس‌جمهور غفلت از بهترین ذخیره فرهنگی یعنی فرهنگ انتظار را مشکل بشریت و فرهنگ کشورمان خواند و گفت: باید به مسیر اصلی خود بازگردیم؛ خارج از فرهنگ متعالی انتظار ،امامت و ولایت، هیچ حقیقت و ارزشی وجود ندارد.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت در رویکرد جدید خود، توجه به تولیدات فرهنگی را مورد توجه ویژه قرار داده است، اظهار داشت: اگر فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی هم در کشور صورت می‌گیرد باید از شاخصه فرهنگی برخوردار باشد.



دکتر احمدی‌نژاد زمینه‌سازی برای شکوفایی استعدادهای الهی انسان و حرکت دادن انسان به نقطه متعالی‌تر و متکامل‌تر را هدف فعالیت‌های فرهنگی دانست و گفت: اگر انسان‌ها به حرکت درآمده و در صراط مستقیم الهی قرار بگیرند و شکوفا شوند، هیچ مشکلی در جامعه بشری وجود نخواهد داشت.



رئیس‌جمهور با بیان اینکه فعالیت فرهنگی باید منجر به باز کردن راه برای ورود انسان به صراط مستقیم الهی شود، اظهار داشت: کسی که فعالیت فرهنگی انجام می‌دهد باید از صراط مستقیم شناخت داشته باشد و بتواند در انسان‌ها برای ورود به این صراط انگیزه ایجاد کند.



دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: صراط الهی چیزی جز وجود نازنین امام عصر(عج) نیست، چرا که امام تجلی اکمل خدای متعال و بالاترین آیه الهی است. از این رو باید برای معرفی صراط مستقیم، امام هستی را معرفی کرد.



رئیس‌جمهور انگیزه اصلی حرکت تکاملی و تعالی‌بخش در وجود انسان را عشق و محبت دانست و گفت: کینه‌ورزی انسان را به صراط مستقیم نمی‌رساند. باید عشق به خوبی‌ها، زیبایی‌ها و کمال در دل انسان‌ها زنده شود و عینیت تجلی عشق جز در عشق به امام هستی نیست.



دکتر احمدی‌نژاد ادامه داد: هنر یک مربی فرهنگی این است که حقیقت امام و عشق به امام را معرفی و ترویج کند و هنر انسان فرهنگی این است که از بستر عشق و محبت آموزه‌ها و مفاهیم متعالی را به دیگران منتقل کند.



رئیس‌جمهور یکی از عوامل اصلی در انتقال مفاهیم و ارزش‌های الهی را بزرگ شمردن همه انسان‌ها دانست و گفت: کسی که دیگران را حقیر و کوچک می‌شمارد نمی‌تواند معلم فرهنگی باشد.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه استان خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمند و فراوان فرهنگی برخوردار است، خواستار همدلی و انسجام همه دستگاه‌ها و مدیران فرهنگی استان در تولید محتوای فرهنگی و ارایه الگو در فعالیت‌های فرهنگی شد.



در کارگروه فرهنگ و هنر استان خراسان شمالی محورهای پیشنهادی کارگروه برای اعتلای سطح فرهنگی استان مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.



ارتقای فرهنگ عمومی، توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی زنان، ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت، ساماندهی مواریث فرهنگی، تکمیل و تجهیز زیرساخت‌های ورزشی و توسعه و تقویت فعالیت‌های هنری، افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان از جمله محورهای پیشنهادی کارگروه بود که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.