اسامی سخنرانان مراسم بزرگداشت 13 آبان در مراکز استانها اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد مرکزی سیزدهم آبان، مرکز استان گیلان در روز 13 آبان میزبان عزیزی معاون ریاست جمهوری؛ اراک میزبان حاج بابایی وزیر آموزش و پرورش و شهر کرد میزان مهرداد بذرپاش رئیس سازمان ملی جوانان کشور خواهد بود.

این مراسم در زنجان با سخنرانی قدیری ابیانه استاد دانشگاه و از دانشجویان پیرو خط امام(ره)، در مرکز گلستان با سخنرانی سردار سراج رئیس سابق بسیج دانشجویی، در تبریز با سخنرانی آیت‌الله گلپایگانی مدرس حوزه علمیه قم و در سنندج با سخنرانی حبیبی، دبیر کل حزب موتلفه برگزار می شود .

بنابراین گزارش مراسم راهپیمایی یوم‌الله سیزدهم آبان در مرکز استانهای مازندران، قزوین، سمنان، شاهرود، خراسان جنوبی، همدان لرستان و اسلامشهر نیز با سخنرانی مدیران ارشد آموزش و پرورش این استانها برگزار می‌شود.

همچنین آیت‌الله نعیم آبادی، امام جمعه خوزستان در بندرعباس؛ دکتر علی ابری در کرمانشاه، حجت‌الاسلام لزومی در پاکدشت؛ حجت الاسلام و المسلمین حمید روحانی در دماوند؛ کاشانی پور در رباط کریم؛ حجت الاسلام خالقی در شهریار و مهندس منصوری در ورامین در جمع شرکت کنندگان در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی سخنرانی خواهند کرد.

سخنرانی مراسم 13 آبان در مراکز استان‌هایی چون خراسان رضوی، خراسان شمالی، اردبیل، آذربایجان غربی، یزد، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان و کهگیلویه و بویراحمد، توسط استانداران این مناطق انجام می‌شود.

مراسم گرامیداشت یوم‌الله 13 فردا (پنجشنبه) از ساعت 10 صبح در سراسر کشور و در تهران روبروی لانه جاسوسی برگزار می‌شودذ.

سخنران مراسم تهران، مهندس عزت الله ضرغامی از دانشجویان پیر و خط امام(ره) و رئیس سازمان صدا و سیما است.