دانش آموزان مناطق زلزله زده شمال در منازل استيجاري درس مي خوانند

محسن حاجي آقايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به اختصاص 15 ميليارد ريال از سوي ستاد حوادث غير مترقبه استان مازندران براي ساخت مدارس در مناطق زلزله زده افزود : 32 مدرسه از مدارس مناطق زلزله زده نيازمند مرمت و بازسازي بود كه در تابستان اين مدارس بازسازي شد.

وي با تاكيد بر اينكه در حال حاضر 8 مدرسه در مناطق زلزله زده شمال كانكسي است ، گفت : ساخت و مرمت مدارس آسيب ديده در زلزله شمال نيازمند اعتباري حدود 30 ميليارد ريال است كه نيمي از آن تامين شده و مابقي نيز از محل اعتبارات استاني و كمك نيكوكاران مدرسه ساز به زودي تامين مي شود.

رئيس سازمان آموزش و پرورش استان مازندران همچنين با اشاره به اينكه همزمان با آغاز سال تحصيلي 92 پروژه در استان مازندران به بهره برداري رسيد ، اظهار كرد : در حال حاضر بيش از 3 هزار و 500 كلاس درس در استان مازندران قدمتي بيش از 40 سال دارند و با توجه به زلزله خيز بودن استان مازندران بايد هر چه سريعتر بازسازي شوند.