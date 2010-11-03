به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام احمد مبلغی بعدازظهر چهارشنبه در دیدار پرفسور فرانتس گماینر پرانتزل مسئول هماهنگی گفتگوی ادیان کشور اتریش خاطرنشان کرد: به نظر ما مشکلات فعلی میان ادیان، طبیعی و نزدیک به نگاه‌های اولیه و فطری نیست و امیدواریم این مشکلات در سطح جهان از طریق گفتگو، انجام سفرها و نشست‌های علمی و تعامل اندیشمندان با یکدیگر به حداقل برسد.



وی گفتگو را مهم‌ترین ساز و کار برای رفع مشکلات و سوء تفاهم‌های احتمالی میان ادیان دانست و گفت: در دین اسلام، گفتگو از اهمیت بالایی برخوردار است و بر اساس آموزه‌های قرآن، گفتگو از سه شان بین ادیانی، فراعصری و فرادنیوی بودن برخوردار است.



گفتگو فرادنیوی است



وی اظهار داشت: گفتگو در همه اعصار و همه ادیان و جوامع بشری حضور جدی داشته است.

مبلغی با اشاره به فرادنیوی بودن گفتگو در اسلام خاطرنشان کرد: ما معتقدیم انسان‌ها با یکدیگر در جهان آخرت گفتگو خواهند کرد.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اهمیت حوزه مطالعاتی ادیان گفت: این حوزه از مطالعات، متضمن فراغت و فرصت بیشتری برای پرداختن به مسائل بین ادیانی است و پنجره‌های خوبی را به روی اتباع ادیان برای کشف حقایقی که ماهیت دینی دارند، می‌گشاید.



مبلغی اظهار داشت: تاریخ ادیان از دو نظر فضای مطالعاتی آزادانه‌ای را به روی محققان می‌گشاید، یکی از آن جهت که ماهیت بحث تاریخی است و این خود، فرصت رفت و برگشت فکری و گشت و گذار علمی را باز می‌کند و دیگر از این جهت که چنین مطالعه‌ای، بساط بحث را در نقاط التقاء ادیان بنا می‌کند و پیداست که اگر ظرفیت گفتگو را که حریت فکری می‌بخشد را به این چنین مطالعه‌ای ضمیمه کنیم، بحث را غنی‌تر و آزادانه‌تر کرده‌ایم و از طرف دیگر در جهت صلاح بشریت و جهان آن را جهت و عینیت بخشیده‌ایم.



وی با اشاره به عملکرد و دستاوردهای پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی خاطرنشان کرد: این پژوهشگاه در میان مراکز علمی دین پژوهشی ایران رتبه اول را دارد.



چاپ 500 کتاب در پژوهشگاه



مبلغی خاطرنشان کرد: مطالعات ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در چند حوزه از جمله فلسفه دین، اخلاق و پاره دیگری از فلسفه‌های مضاف، فقه و حقوق، فلسفه متافیزیک، کلام اسلامی و اندیشه سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، دایره‌المعارف و تزارس نویسی می‌باشد.



وی گفت: ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیش از 90 عضو هیئت علمی با رتبه دکترا و کارشناسی ارشد و حدود 400 محقق با تجربه و فعال داریم.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: تاکنون 500 عنوان کتاب در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تالیف و تدوین و منتشر شده است و هم اکنون به عنوان بزرگ‌ترین مرکز دین پژوهی کشور فعالیت‌های چشمگیری را در دست اقدام دارد.