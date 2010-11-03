تامین آب مهمترین مشکل شهرک صنعتی قنوات قم است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس علی مددی بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید فرماندار قم از شهرک صنعتی قنوات اظهار داشت: شهرک صنعتی قنوات درحال زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت است که پس از اجرای آنها و تأمین آب و برق به متقاضیان واگذار می‌شود.



وی با اشاره به مشکلات پیش روی این شهرک توضیح داد: تامین آب مورد نیاز این شهرک، اصلی‌ترین معضل به حساب می‌آید که تاکنون اقدامات صورت گرفته برای تأمین آب جواب نداده که امیدواریم با مساعدت مسئولان استان و سازمان اوقاف این مشکل هرچه سریعتر برطرف شود.



مدیر اجرایی شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم اضافه کرد: جاده دسترسی به این شهرک نیز با احداث جاده گرمسار به سهولت قابل دسترسی شده است و به زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد.



عبدالسعید حقیقی، فرماندار قم نیز در این بازدید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های شهرک و تأمین آب آن تاکید و خواستار رسیدگی بخشدار مرکزی قم به مشکل آب شهرک صنعتی قنوات شد.



گفتنی است امام جمعه قنوات هم در این بازدید ابراز امیدواری کرد با راه اندازی شهرک صنعتی قنوات و استقرار واحدهای صنعتی نرخ بیکاری در این منطقه کاهش یابد.

