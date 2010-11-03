به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل،"محمد سعدون الصهیود" پادشاه عربستان را متهم کرد که با دعوت اخیرش اوضاع سیاسی عراق را متشنج کرده است.

وی افزود: دعوت "ملک عبدالله" ازگروههای سیاسی عراق در حالی صورت گرفت که این گروهها در آستانه تشکیل دولت قرار گرفته بودند.

این عضو اتحاد ملی تاکید کرد: عربستان با این دعوت از فهرست العرقیه به رهبری"ایاد علاوی" که حامی طرح های منطقه ای است جانبداری کرده زیرا مذاکرات گروههای عراقی در اربیل و بغداد روند خوبی داشته است.

الصهیود تصریح کرد: بیانیه مشترک ائتلاف اتحاد ملی و کردستان پاسخ مناسبی به دعوت ملک عبدالله بود و استقبال دیگرگروهها از میزبانی ریاض اهمیتی ندارد.

خاطرنشان می شود که شاه سعودی اخیرا از"جلال طالبانی" و رهبران سیاسی عراق خواسته بود تا در مذاکراتی در کشورش تحت نظارت اتحادیه عرب پس از پایان مراسم حج، درباره بحران تشکیل دولت رایزنی کنند.