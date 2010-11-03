به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، وزیر مسکن و شهرسازی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح این واحدهای مسکونی اظهار داشت: امسال یک میلیون و 700 هزار واحد مسکونی در سراسر کشور ساخته می شود.

علی نیکزاد اظهار داشت: برای ساخت این تعداد واحد مسکونی مبلغ 300 هزار میلیارد اعتبار از سوی دولت درنظر گرفته شده است.



وی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری تا کنون 79 هزار مسکن مهر در کشور ساخته شده است گفت: 140 هزار واحد مسکونی براساس برنامه ریزی انجام گرفته شده تا پایان آذر و تا آخر سال 1389 با احتساب واحدهایی که تا آخر پاییز ساخته می شود، حدود 440 هزار واحد مسکونی طرح مهر در سطح کشور به بهره برداری می رسد



وزیر مسکن همچنین افزود: برای ساخت مسکن در سال 90 از طریق انبوه سازان برنامه ریزی و فراخوان ساخت 345 هزار واحد مسکونی آن داده شده است.

وی اضافه کرد: ملاک ما برای ساخت مسکن مهر از طریق پیمانکاران رعایت مبحث 19، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و درجه یک ایرانی است.



نیکزاد ساخت مسکن صنعتی را از رویکردهای جدید وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد.

وی اظهارداشت: ساخت سالانه یک میلیون و 500 هزار واحد مسکونی در سطح کشور به روش سنتی امکانپذیر نبوده و باید به سمت ساخت مسکن صنعتی بود.