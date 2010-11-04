اعراب حاشیه خلیج فارس توان موشکی خود را افزایش می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، "توماس کلیگان" مدیر اجرایی شرکت ریتون گفت : کشور کویت در حال افزایش سلاحهای موجود خود و خرید سیستم ضد موشک های تهاجمی و کشور قطر نیز به دنبال خرید همین فنآوردی است.

در اواخر سال 2008 امارات متحده عربی به سفارش خرید سیستمهای ضد موشکی پرداخت و در این مورد بیش از 3/3 میلیارد دلار توافق نامه امضاء کرد.

کلیگان گفت : نگرانی های امنیتی منطقه مسئله همیشگی بوده ولی در حال حاضر دفاع موشکی خیلی بیشتر مورد توجه است . قرار است شرکت ریتون 4 میلیارد دلار تجهیزات نظامی برای عربستان سعودی فراهم نماید که بخشی از بسته بزرگتر 60 میلیارد دلاری معامله بزرگ آمریکا با ریاض است.

این شرکت رادارهای پیشرفته برای هواپیماهای اف 15 تهیه و در حال حاضر نیز اقدام به گسترش امکانات خود در ارائه آموزش خدمات امنیت ملی و حفاظت اینترنتی (جنگ سایبری) در عربستان می نماید.

توماس کلیگان در بخشی از سخنان خود می گوید: فروش نظامی در درجه اول مربوط به شرکتهای آمریکایی و شرکت های اروپایی در خلیج فارس است ولی بعید به نظر نمی رسد که خصوصا عربستان سعودی درتلاش و گفتگو با چینی ها ، روس ها ، پاکستانی ها و یا دیگران برای خرید محصولات نظامی باشد.