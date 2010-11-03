به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت‌الله ناصر مکارم ‌شیرازی، امروز چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم با هشدار به دولت سعودی گفت: اخباری که از عربستان آمده نشان می‌دهد وهابی‌ها متعصب تکفیری باز اهانت به شیعیان را رها نکرده‌اند و بیش از سال‌های گذشته علیه شیعه کتاب نوشته و منتشر می‌کنند.



وی افزود: کانال تلویزیونی فارسی زبان بر ضد شیعه به راه انداخته‌اند، پیام ما به زعمای سعودی این است که حساب خود را از وهابی‌ها جدا کنند، شیعه امروز قدرت بزرگ منطقه است، کاری نکنید با شیعه‌ها طرف شوید، این به نفع شما است.



دست‌ یاری به شیعیان بدهید



مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: به نفع شماست که دست یاری به شیعیان در ایران، عراق و لبنان بدهید و در مقابل صهیونیست‌ها و دشمنان اسلام بایستید.



آیت‌الله مکارم‌شیرازی خطاب به دولت سعودی گفت: حجاج ضیوف‌الرحمان هستند و شما با کارهای وهابیت خود را در دنیا بد نام نکنید زیرا آنها را دعوت کرده و ویزا داده‌اید و از منافع آنان استفاده می‌کنید.



وی در ادامه اظهار داشت: شما با کار این گروه نادان خود را با قدرت منطقه طرف کرده‌اید، این به نفع شما اسلام و منطقه است که حساب خود را از وهابی‌ها جدا کنید و با شیعیان طرف نشوید.



استاد برجسته حوزه در ادامه خطاب به وهابیون افزود: شما کار غیر انسانی انجام می‌دهید، کتاب منتشر می‌کنید، اگر منطق شما قوی است، چرا از جواب می‌ترسید و به مناظره نمی‌آیید.



این مرجع تقلید در بخش دیگری از سخنان خود با بیان حدیثی اخلاقی از پیامبر‌(ص) در مزمت غیبت بیان داشت: اگر بخواهیم غیبت از بین برود باید ریشه‌های آن که حسد، انتقام‌جویی، و... را بخشکانیم؛ بنابراین باید با این عوامل مبارزه کنیم تا ریشه این کار شوم در جامعه بخشکد.