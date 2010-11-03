به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، علی سعیدلو در مراسم افتتاح گود زورخانه بجنورد اظهار داشت: اگر مجلس لایحه دولت را در این ارتباط تصویب می‌کرد، هزار میلیارد تومان به اعتبارات تربیت بدنی افزوده می‌شد.

وی تصریح کرد: دوهزار و 500 میلیارد تومان پروژه برای استانها مصوب شده که این اعتبار برای گسترش حوزه‌های ورزش همگانی، ورزش قهرمانی و زیرساختهای عمرانی ورزشی اختصاص یافته است.



معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سفرهای استانی رئیس جمهور به بخش زیرساخت‌های ورزشی اختصاص دارد، گفت: در خراسان شمالی پروژه‌هایی از جمله ساخت استخرها، سالنهای ورزشی و استادیومها توجه ویژه‌ای شده که استادیوم 15 هزار نفری و سالنهای متعدد در حال ساخت است.

وی اظهار داشت: سرانه ورزشی خراسان شمالی تا قبل از دولت نهم حدود 10 سانتیمتر مربع بود که اکنون به 60 سانتیمتر مربع رسیده است.



سعیدلو گفت: در صورت اختصاص اعتبارات کافی سرانه ورزشی هر نفر در خراسان شمالی تا پایان سال 91 بدون در نظر گرفتن اماکن ورزشی دستگاههای دیگر استان، از مرز یک متر مربع می گذرد.



وی ادامه داد: خوشبختانه خراسان شمالی یکی از استانهای برتر از لحاظ توسعه ورزش روستایی است و امیدواریم این استان با تکمیل پروژه های در حال ساخت در بحث ورزش قهرمانی نیز پیشرفت داشته باشد.



پروژه گود باستانی بجنورد با زیربنای590 متر مربع جزو طرحهای ملی و از مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهوری به این استان است.



برای ساخت و تکمیل گودباستانی بجنورد بیش از یک میلیارد و 949 میلیون ریال هزینه شده است.