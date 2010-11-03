رژیم صهیونیستی به دنبال صلح در منطقه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دایم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان کنفرانس اسلامی در جده با معاون دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در امور فلسطین دیدار و در خصوص آخرین تحولات مربوط به فلسطین در سازمان کنفرانس اسلامی و منطقه بحث و تبادل نظر کرد.

سمیر بکر معاون سازمان کنفرانس اسلامی با تقدیر از تلاش‌های سازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای اسلامی در مورد فلسطین در نشست‌های مختلف سران و وزرای خارجه سازمان، اعلام کرد: رژیم صهیونیستی با استمرار شهرک سازی به دنبال شکست روند صلح است، به ویژه مجموعه افراطی و دست راستی حاکم در این رژیم هرگز به دنبال صلح نیست.

وی همچنین با اشاره به تاسیس سازمان کنفرانس اسلامی در پی آتش سوزی مسجد الاقصی در سال 1969 خواستار افزایش کمک کشورهای اسلامی برای جلوگیری از نابودی ماهیت اسلامی قدس شریف شد.

حمیدرضا دهقانی سفیر ایران با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در سازمان کنفرانس اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، بر تحرک بیشتر کشورهای اسلامی و سازمان در دفاع از حقوق مردم فلسطین تاکید کرد.