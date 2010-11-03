به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده عصر چهارشنبه در نشست شهرداران کلانشهرهای کشور در کرج اظهار داشت: به روز نمودن امور شهرداری ها و ورود فناوری های نوین به این عرصه از جمله مواردی است شهرداران کلانشهر ها باید به آن توجه کنند.

وی بیان کرد: در این نشست دو روزه با تشکیل کارگروهای مختلف از جمله کارگروه بررسی منابع درآمد شهرداری، کارگروه شهرسازی، معماری، بافت های فرسوده وتاریخی، کارگروه عمران شهری وترافیک، کارگروه خدمات ومحیط زیست شهری ،کارگروه فرهنگی اجتماعی ومشارکت مردمی راهکارهای مناسب ارائه خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: امیدوارم با ارائه تصمیمات کارشناسی در طی این نشست ها، روند حرکت شهرداریها به سوی توسعه تسریع یابد.

شهردار کرج برگزاری چنین نشستهایی را در راستای تبادل اطلاعات و انتقال تجارب مفید ارزیابی کرد و اظهار داشت: نشست مشترک مدیران مناطق کلانشهر ها درراستای تبادل تجربیات و ارائه راهکارهای علمی در حوزه های اجرایی شهرداری ها به میزبانی کلانشهر کرج برگزار می شود.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر مدیریت شهری به خصوص در شهرهای بزرگ با چالشهای متعددی روبروست که از آن جمله می توان به عدم وجود مدیریت واحد شهری، عدم وجود منابع درآمدی پایدار شهرداریها در جهت تامین هزینه های نوسازی و توسعه پایدار شهری اشاره کرد که این موارد مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

ششمین نشست شهرداران مناطق کلان شهرهای کشور به میزبانی شهرداری کرج طی امروز و فردا در محل موسسه تحقیقات وآموزش مدیریت ( مهر شهر ) در کارگروههای مختلف تخصصی برگزار می شود.