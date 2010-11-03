محمدجواد محمدزاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در بجنورد با بیان این مطلب افزود: در این موزه گونه های زیستی گیاهی و جانوری از داخل و خارج استان به نمایش گذاشته و محلی برای آموزش نیروها با زیربنای دو هزار مترمربع است که سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل و راه اندازی از این موزه را یک میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد.



محمدی زاده با بیان اینکه هفت درصد از جغرافیای استان تحت پوشش مناطق حفاظتی قرار گرفته است، گفت: افزایش مناطق حفاظتی از طرحهای خاص سازمان محیط زیست است.



معاون رئیس جمهور همچنین تقویت مرکز ایستگاه زیست محیطی تقویت گونه های جانوری را از برنامه های مهم این سازمان دانست.



محمدی زاده با اشاره به اینکه برای توسعه صنعتی استان خراسان شمالی اقداماتی صورت گرفته اضافه کرد: بارگزاری برروی صنعت استان منطبق با مزیتهای منطقه ای بوده فرض بر اینکه مطالعات زیست محیطی برروی صنایع مختلف در حال توسعه استان انجام شود.



وی با ابراز خرسندی از اینکه سراسر استان خراسان شمالی به لحاظ شاخص های مونوکسید کربن و آلودگی های زیست محیطی در خطر نیست افزود: خوشبختانه با استقرار مراکز سنجش و پایش، گاز سوز کردن اتوبوس، تاکسی و تقویتهای حمل و نقل عمومی، استاندارد تولید خودرو، جلوگیری از توسعه بیابان و طرحهای توسعه جنگل کاری در سطح استان ازوقوع آلودگی زیست محیطی جلوگیری بعمل آمده است.



همچنین در این سفر از واحدهای مجهز به سیستم پایش و سنجش لحظه ای و آن لاین در پتروشیمی خراسان شمالی با هدف بررسی بخار و پساب کارخانه برای جلوگیری از آلایندگی بهره برداری شد .



رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از بوستان طبیعی و موزه در حال ساخت پردیسان خراسان شمالی واقع در بوستان ملی باباامان بجنورد نیز بازدید کرد.



بوستان پردیسان بجنورد دارای 350 هکتار وسعت است که اکنون فضای بوستان طبیعی آن در دست بهره برداری است اما موزه تاریخی و طبیعی آن، ساختمان اداری، سالن آمفی تئاتر و سایر طرحها در دست ساخت هستند.



در بوستان طبیعی پردیسان خراسان شمالی زیستگاه صخره ای برای حیات کل و بز و مرال و دیگر گونه های حیات وحش ایجاد شده است.