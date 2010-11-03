به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، حزب الله لبنان جنایت تروریستی بغداد را اقدامی ازجانب اشغالگران آمریکایی و مزدورانش دانست.

دربیانیه حزب الله تاکید شده است: آمریکا خواهان پایان کشتار در عراق که از زمان حضور اشغالگران آغاز شده است، نیست و آنها در راستای فتنه افکنی میان عراقیها اقدام می کنند.

حزب الله بیان داشت: ارتکاب این کشتار فجیع در نتیجه طرحهای آمریکا و صهیونیستها در منطقه خاورمیانه است که از همه ابزار منطقه ای و داخلی در کشورهای منطقه برای اجرای طرح خود بهره می گیرند.

دربیانیه مذکور آمده است: حزب الله ضمن انزجار از این جنایت و تسلیت به بازماندگان، ازمردم عراق می خواهد که به اشغالگران و مزدوران شان اجازه ندهند، اهداف شان را به اجرا درآورند و همدل و یکپارچه مانع تحقق اقدامات شوم تروریستها شوند.

شایان ذکر است که در16 انفجار همزمان درمناطق مختلف بغداد 464 نفر کشته و زخمی شدند.این انفجارها در محل تجمع مردم ، رستوران ها و مناطق پرتردد روی داد.