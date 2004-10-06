مهمترين خبرها از شب گذشته

- گرهارد شرودر صدراعظم آلمان درگفتگو با شبكه تلويزيوني ZDF بارديگر حمايت برلين از عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي را اعلام كرد.

- سه دانشمند آمريكايي برنده جايزه فيزيك نوبل شدند.

- شب گذشته " جان ادواردز" معاون جان كري نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا و " ديك چني" معاون جرج بوش رئيس جمهوري امريكا ديشب بيست دقيقه مناظره كردند.

- كميسيون اتحاديه اروپايي در نشست روز گذشته خود زمان دقيقي را براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپايي تعيين نكردند.

- هواپيماهاي جنگنده ارتش آمريكا امروز شهر فلوجه را به ظن برگزاري نشستي توسط ابومصعب زرقاوي و شبه نظاميانش مورد هدف حملات موشكي خود قرار دادند.

- جان كري نامزد دموكرات انتخابات رياست جمهوري آمريكا ديشب پس از مناظره ادواردز و چني ، مناظره ادواردز معاون خود را چشمگير و فوق العاده عنوان كرد.

- كالين پاول وزير امور خارجه امريكا با سفر دو روزه خود به برزيل مسائل هسته اي اين كشور را با لولا دا سيلوا رئيس جمهوري اين كشور مورد بحث و بررسي قرار داد.

- مسلمانان آمريكا به دنبال فراكسيوني براي شركت موثر در انتخابات آمريكا هستند.