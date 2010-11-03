به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر استانی به خراسان شمالی در جمع ایثارگران، جانبازان و خانواده شهدا با اعلام اینکه نشان ایثار معانی گوناگونی دارد، تصریح کرد:‌معنی اول این اقدام تقدیر و تشکر است که طبق قانون اساسی باید این گونه نشان‌ها توسط رئیس جمهور اهدا شود و معنای آن این است که از طرف یک ملت این تقدیر صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: ملت ایران به خوبی قدر ایثارگری‌های شما را می‌داند و این قدرشناسی را با اهدای نشان می‌خواهد نشان دهد.

احمدی نژاد تصریح کرد: خانواده ایثارگران مایه افتخار و عزت ما هستند و راه عزت و کمال و شرف و ایمان همان راهی است که ایثارگران و خانواده شهدا و آزادگان رفتند.

وی با تاکید بر این که این اقدام ایثارگران و خانواده شهدا پیامی به همه ملت‌ها دارد، گفت:‌ ملتی که اهل ایثار است هیچگاه شکست و ذلت را تجربه نمی‌کند ولی از این موضوع دشمنان ما سر در نمی‌آورند و همواره در جهالت و سردرگمی به سر می‌برند.

رئیس جمهور با بیان اینکه 31 سال است اینها در مقابل ایران پی در پی شکست خورده‌‌اند، گفت: دلیل اصلی آن این است که آ‌نها فرهنگ ایثار را نمی‌فهمند و در دنیایی هستند که محاسباتشان با چرتکه و عدد و رقم صورت می‌‌گیرد.

وی تاکید کرد: هرچه که می‌گذرد ملت ایران قوی‌تر می‌شود و تلاش دشمنان نیز به شکست نزدیک‌تر است. اگر روزی آنها می‌گفتند به ایران حمله می‌کنیم و آن را نابود می‌کنیم دیدند که شکست خوردند. اگر روزی می‌گفتند بر علیه ایران کودتا به راه می اندازند باز هم شکست خوردند. سعی کردند که براندازی کنند باز هم دیدند که شکست خوردند. آنها هرچه می‌گذرد ضعیف‌تر می‌شوند. امروز شرایط به گونه‌ای است که حتی نمی‌توانند بگویند به ایران ضربه می‌زنیم بلکه مواضع دوپهلو می‌گیرند.

وی در ادامه گفت: بعضی وقت‌ها صحنه را اینگونه می‌بینیم که ملت ایران در بلندای قله‌ای ایستاده است و دشمنانش در سطح بسیار پایین‌تر سعی می‌کنند با پرتاب سنگ‌هایی به ملت ایران آسیب بزنند ولی تیر آنها حتی به دامن ملت ما نیز نمی‌رسد.

وی گفت:‌ آنها در دنیای سطح پایینی هستند و نمی‌فهمند که ایثار چه عزتی را برای ملت ایران آفریده است.

احمدی نژاد در ادامه با بیان اینکه خداوند انسان را بزرگ آفرید تصریح کرد: حال چگونه می‌توان بزرگی انسان را اندازه گرفت.

وی در پاسخ به این سئوال خود گفت: انسان‌هایی که از چیزی می‌گذرند از آن چیز بزرگتر هستند مثلاً وقتی فردی از اموال خود می گذرد از اموالش بزرگتر است و در شرایطی که این فرد از همه چیز خود برای حفظ اسلام و ایران می‌‌گذرد آن فرد از کل هستی و آفرینش بزرگتر است و دیگر نمی‌توان آن را در قالب دنیایی تعریف کرد.

رئیس جمهور تصریح کرد: بزرگی انسانها را می‌توان با میزان آمادگی آنها برای ایثار سنجش کرد.

وی تاکید کرد:‌ اگر می‌بینید ملت ایران اینقدر بزرگ و عزیز است به خاطر آمادگی‌اش برای ایثارگری است و این آمادگی قابل مقایسه با هیچ چیزی نیست.

احمدی نژاد ادامه داد: امروز ملت‌ها به صحنه عالم نگاه می‌کنند. دو گروه از کشورها در مقابل هم صف آرایی کردند. در یک طرف آمریکا را می‌بینند و در طرف دیگر ایران را و البته قاطبه مردم جهان ایران را انتخاب می‌کنند زیرا اصلاً وضعیت ایران قابل مقایسه با کشوری مثل آمریکا نیست.

وی با تاکید بر اینکه امروز احساس عزتی که در ایران است در هیچ کشور دنیا سابقه نداشته است گفت: حتی بچه‌های کودکستانی ما هم برای قدرت آمریکا تره خرد نمی‌کنند وخود را بالاتر از آن می دانند.

رئیس جمهور تاکید کرد: امروز جاذبه‌ای از ایران به وجود آمده که هر کجا اسم ایران ذکر می‌شود احساس اقتدار می‌کنند و همه اینها به خاطر ایثارگری‌هاست.

وی در ادامه گفت: ما خداوند را شاکر هستیم که امروز خانواده ایثارگران و شهدای ما مستحکم‌تر و منسجم‌تر و انقلابی‌تر بوده و آمادگی دارند و از همان روز که ما با مفهوم ایثار آشنا شدیم مزه زندگی کردن را نیز چشیدیم.