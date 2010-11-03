به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خود را مسئول کسب نتایج ضعیف حزب دمکرات در انتخابات میاندوره ای کنگره دانست.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن ضمن پذیرش مسئولیت شکست سنگین حزبش در مقابل جمهوریخواهان گفت: ما نیازمند قوی بودن و اتحاد برای مبارزه با چالشهای پیش رو هستیم.

اوباما با بیان این که دولت برای جبران این شکست باید عملکرد بهتری از خود نشان دهد خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسئله مهم مواجهه ما با رقبای خارجی است.



وی تاکید کرد: دمکراتها و جمهوری خواهان می توانند با یکدیگر همکاری کنند چرا که رای دهندگان از واشنگتن انتظار دارند که برای آنها کار کند. وی در ادامه سخنان خود که نخستین واکنش به نتایج انتخابات کنگره بود، اظهارداشت: هر پروسه تغییری زمان بر و دردناک است با این حال من به ادامه ثبات و روند کنونی امیدوار هستم.

به گفته رئیس جمهوری آمریکا دولت تلاش خواهد کرد تا در اداره کشور از نظرهای جمهوریخواهان نیز استفاده کند. وی نتایج انتخابات را نشان دهنده این واقعیت دانست که مردم از عملکرد دمکراتها ناامید شده و خواهان اداره کشور توسط هر دو حزب هستند.

اوباما در بخش دیگری از سخنان خود با این ادعا که مردم پیشرفتهای اقتصادی را بصورت محسوس حس نمی کنند، تلاش کرد به نحوی شکست تیم دمکرات در عملی کردن وعده های انتخاباتی اش را توجیه نماید.

وی در ادامه از طرحهای پیشنهادی جمهوریخواهان بویژه در زمینه تغییر سیستم بهداشت عمومی استقبال کرده و گفت: ما باید بر روی ایجاد اشتعال و بهبود اوضاع اقتصادی تمرکز کنیم.